Guerra al plástico en la costa de Barbanza

El pasado fin de semana, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el velero Nalón de Rianxo abanderó una jornada de limpieza de playas en la que participaron diez voluntarios, motivados por la cantidad de residuos que observan a diario en el mar cuando hacen salidas turísticas con pasajeros por la zona.

Tras reunirse en el puerto a primera hora de la mañana del domingo, pusieron rumbo al arenal de Neixón (Boiro). Ocho personas recorrieron la playa haciendo la limpieza y otras dos se encargaron de recoger las bolsas de basura y transportarlas desde tierra al barco en lancha.

Durante cuatro horas retiraron un total de quinientos kilos de residuos, en su mayoría plásticos, neumáticos y cuerdas. “É máis impactante do que todos imaxinamos ver tanta cantidade de residuos nun espazo tan pequeno, onde algúns resultan complicados de retirar por mor do tempo que levan tirados. Ademais, xa comezan a verse cantidade de mascarillas que tamén acaban no mar”, señaló uno de los participantes, que insiste en la importancia de tomar conciencia y reciclar para disfrutar de un entorno limpio. “Ademais, un xesto tan sinxelo como que cada un de nós se agoche a recoller aquelo que tantas veces vemos tirado, pode contribuír ó ben do noso planeta sen supoñer esforzo ningún”, añade.

Por su parte, en la jornada de ayer, coincidiendo en este caso con el Día Mundial de los Océanos, más de doscientos alumnos de los colegios de Primaria de Boiro y A Pobra participaron también en una limpieza en las playas que tenía como objetivo sensibilizar a los más pequeños sobre la fragilidad de nuestro ecosistema marino. Lo hicieron en el marco del programa LudiEduca que llevan a cabo la Cruz Roja y el grupo empresarial Jealsa.

“Campañas de reforestación, limpieza de playas, talleres de reciclaje y otras actividades participativas son la mejor forma de sensibilizar a los más pequeños y sentar las bases para, entre todos, construir la sociedad del mañana”, comentó Lorena Resúa, una de las responsables del proyecto en Cruz Roja.

Los estudiantes, de entre 8 y 9 años, acompañados por sus profesores y voluntarios de Cruz Roja, recorrieron durante dos horas las playas de O Areal (A Pobra) y Barraña, Praia Xardín y Carragueiros (Boiro) recogiendo y separando plásticos, vidrios, residuos orgánicos y colillas, material que, con la colaboración de los respectivos ayuntamientos, fue depositado en puntos autorizados para su posterior tratamiento y reciclaje.

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, señaló que “hoy en día, más que nunca, la sociedad debe reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger el medio en que vivimos y, especialmente, los océanos, nuestra principal fuente de vida y biodiversidad. La educación ambiental es uno de los ejes sobre los que trabajamos a través del programa LudiEduca, transmitiendo a los más pequeños nociones tan vitales como el papel fundamental que juegan los océanos para regular el clima y la temperatura. Y, al mismo tiempo, en una comarca como la nuestra, donde el complejo mar-industria es un factor clave en el empleo y desarrollo económico”.

