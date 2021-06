... “Habría más tiendas de ropa para niños”

Residente en Bertamiráns, con un hijo, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Primero, daría más ayudas al comercio de la zona para que hubiese más variedad en tiendas de ropa para niños porque la verdad es que hay un montón de pequeños y harían falta más. Otro punto en el que actuaría es en el sector cultural. Estaría bien que se hiciesen más actividades, siempre dentro de los límites que implica la pandemia de la COVID. Y tercero, a pesar de que hay bastantes zonas verdes, haría otro parque para perros. Hay un terrenito para soltarlos, pero creo que estaría bien tener otro.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor son los parques y la cantidad de niños que hay. Bertamiráns tiene mucha vida. Está lleno de gente joven.

¿Y lo que peor lleva?

Creo que diría que el aparcamiento. Yo la verdad es que vivo cerca y no me hace falta el coche, pero alguna vez que lo utilizo me encuentro con muy pocas zonas para dejarlo. Siempre está todo demasiado lleno de coches y es complicado hacerse con un sitio. Por lo demás no veo nada malo. Hay todo tipo de servicios, zonas verdes, y las aceras y calles están bien mantenidas. No tengo nada malo que decir a parte del problema del aparcamiento.