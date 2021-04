... “Haría edificios con menos plantas”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero sería centrarme en el servicio de autobuses. Es necesario poner más y además ahora con la COVID debería ser obligatorio organizar a la gente cuando sube. La verdad es que a horas punta hay masificación y no se controla. Lo segundo, sería programar más actividades culturales, que ahora están muy paradas, y lo tercero, dar más ayudas al comercio local. Yo siempre voy a comprar a Santiago; es que ya ni me lo pienso. Tiendas de calzado hubo unas cuantas y ya cerraron todas, y de ropa hay muy pocas también. Si no tienen ayudas es imposible que salgan adelante. Ya muchas están cerrando.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Que es barato. Están también haciendo más zonas verdes y mejorando la accesibilidad para las personas con discapacidad. Aún así, creo que le faltan bastantes cosas.

¿Y lo que peor lleva?

Cómo están distribuidos los edificios. Son muy altos y, al final, aunque sea positivo para generar más viviendas, prefiero Bertamiráns. Allí los edificios tienen menos plantas, por lo que hay más luz y no te sientes tan encerrado. También existen muchas más zonas para pasear.