... “Haría los colegios en el centro y no en las afueras”

Residente en O Milladoiro, casada y con una hija, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Primero, pensaría más en los niños y haría más parques porque los que tenemos dejan mucho que desear. También, más zonas verdes ya que están haciendo una pero llevan con ella desde el invierno y todavía está inacabada. Segundo, mejoraría el transporte porque yo estoy en Facebook en una plataforma de O Milladoiro y la gente se queja mucho desde el cambio. Tercero, potenciaría actividades para la juventud. Se quejan de los botellones, ¿pero dónde van a estar si no tenemos zonas? También estaría bien un parque de perros con verde, no de arena. Y, algo importante, estaría bien hacer dentro de lo posible los colegios en el centro, no a las afueras de O Milladoiro.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Que estamos cerca de Santiago y tenemos de todo. Además vivo en la avenida Rosalía de Castro y tengo todo al lado. No obstante, veo que faltan muchas cosas. Con Bertamiráns no nos podemos comparar; no tenemos gimnasio público ni piscinas cubiertas.

¿Y lo que peor lleva?

Que no haya suficientes zonas verdes para caminar, ni bancos para la chavalada. Hay sitio de sobra para hacer mejoras.