... “Haría que los políticos se implicasen más”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Las tres cosas que cambiaría del lugar en el que vivo son las siguientes: antes de nada decir que apenas llevo un par de semanas viviendo aquí, ya que me trasladé por motivos laborales, pero tengo claras las tres cosas que mejoraría. En primer lugar, haría una alameda o un parque grande, ya que me parece algo que toda ciudad más o menos grande debería tener, para fomentar los paseos y los espacios verdes. A continuación, me gustaría que los autobuses fuesen más precisos en lo que respecta a las horas de paso por las paradas situadas en los diferentes puntos de la ciudad y, por último, haría que los políticos se involucrasen más con la ciudadanía, ya que creo que se actúa sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí, por ahora, es la buena comunicación que hay mediante carretera a Santiago y a Pontevedra, ya que me tengo que desplazar a menudo a estes lugares por temas laborales.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir aquí es la constante molestia que genera el tráfico en algunas zonas de la ciudad, ya que no está adaptada para ello.