... “Haría que toda la ciudad tuviese más ambiente”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero que haría como residente de O Milladoiro para mejorar la vida de mis vecinos sería cambiar el autobús y volver a la empresa que lo gestionaba anteriormente, ya que esta no cumple con sus horarios ni tiene las mismas frecuencias de las que gozábamos anteriormente aquí. En segunda lugar, haría cosas, no sé cuales, pero creo que es necesario que todas las zonas de la ciudad tengan un mismo ambiente o, al menos, uno parecido, ya que hay áreas de O Milladoiro que tienen muchísima más vida que otras. Por último, fomentaría los locales de ocio nocturno que, aunque no sea competencia del Concello, creo que es algo que le daría mucha vida e independencia de Santiago a O Milladoiro.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí es la gente, porque hay muy buen rollo entre todas las personas de nuestra edad y todos tenemos una sintonía muy similar. Por lo general eso es lo que más me gusta de aquí.

¿Y lo que peor lleva?

Por último, lo que menos me gusta es, como ya dije al principio, el transporte público, porque creo que con el cambio de empresa ha empeorado mucho.