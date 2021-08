... “haría una delegación de Bomberos y Protección Civil”

Residente en O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero que haría para mejorar la vida en esta ciudad sería incrementar el número de servicios al ciudadano, creando infraestructuras para dar soporte a la población, como la mejora de los buses o hacer unas zonas verdes en condiciones para todos los residentes. En segundo lugar, haría una piscina cubierta y ampliaría la actual porque me parece que se está quedando pequeña para todos. Y, por último, dotaría a la villa de una base de Protección Civil y Bomberos, puesto que no entiendo que el GES esté en Brión.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Yo creo que lo mejor de vivir en Ames, concretamente en O Milladoiro, es la gran cantidad de gente joven que hay. Vayas a donde vayas te vas a encontrar gente de tu edad y puedes socializar con ella y hacer planes. Además, el ambiente es bueno.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en O Milladoiro es la falta de infraestructuras y el feísmo que existe en la ciudad, ya que hay un montón de zonas que no se encuentran edificadas y están a monte: muy descuidadas y abandonadas de la mano del hombre. En resumen, creo que es eso lo que menos me gusta.