Residente en Bertamiráns, casada y con dos hijas, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero, me preocuparía de que hubiese más limpieza en las calles. Lo segundo, habría más presencia policial. No están vigilando a los adolescentes en los parques. Están todos juntos, rompen los columpios, les dan vueltas y los dejan mal puestos. Además, están allí sentados y si va un niño a jugar ni siquiera se marchan. La Policía Local no pasa nunca y no les dicen nada. También me preocuparía por vigilar más los coches aparcados. Para dejar a los niños en el colegio no tenemos donde hacerlo y nos riñen, pero después hay coches en doble fila justo delante de un cruce y no pasa nada. En tercer lugar, haría una pista de patinaje, porque las niñas no tienen donde practicar la actividad y hay un montón a las que les gusta. El único lugar es la Praza de Chavián, pero siempre está ocupada con fútbol.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

La tranquilidad. Yo soy de Santiago y siempre dije que no me iría... pero cuando me casé me vine para aquí porque mi marido es de Rois y nos quedaba en el medio; ahora estoy mejor. Puedes ir andando a todos los sitios, mientras que en Santiago dependes del coche o del bus.

¿Y lo que peor lleva?

Nada. Estamos a un paso de Compostela y tenemos de todo.