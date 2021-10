Huelga de basura a la espera del aluvión del martes festivo

Toda la plantilla del complejo de reciclaje de residuos sólidos urbanos de Servia (Lousame) secundó la jornada de huelga convocada este lunes exigiendo un plan que garantice el futuro de la actividad y la estabilidad de todos los puestos. El paro es total, por lo que la actividad de la planta, tanto respecto al tratamiento como a la recogida de la basura, está paralizada. Y pese a que entre Ames y Brión envían casi la mitad del total de residuos que se reciben, en las últimas horas no hubo grandes colapsos en los contenedores, a la espera del aluvión del martes festivo.

Así, el regidor de Ames, Blas García, apuntaba el pasado fin de semana que “é positivo para unha mellor salubridade nas rúas depositar o lixo durante estes días, xa que esta xornada de folga coincide entre un domingo e un festivo, e ata o mércores non se recuperará a normalidade no servizo”, según trasladó.

Por su parte, Paulo Rubido, representante de la CIG, aclara que el comité impugnó los abusivos servicios mínimos, solicitando medidas cautelarísimas, y a la espera de que el juzgado resuelva “non se están efectivizando os mínimos e non se fixo a recollida prevista para hoxe nos concellos de Carnota, Brión, Porto do Son, Ames, Noia, Rois, Lousame e Pontecesures”. Al hilo, los piquetes impidieron este lunes la salida de los camiones, y el sindicalista denunciaba qué frente al 27-30 % de actividad mínima decretada en huelgas anteriores, en esta ocasión se impusieron unos topes que alcanzan al 90 % del personal de recogida lo que, en la práctica, imposibilita el ejercicio del derecho a la huelga. Además, critica que el decreto de mínimos no se publicara hasta el viernes.

Rubido hizo hincapié en que hace año y medio el comité de empresa presentó un proyecto del que debería ser la planta en el futuro tras la finalización del contrato en 2023 y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por la UE en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. La propuesta fue trasladada a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego y a todos los ayuntamientos de la Mancomunidade do Barbanza para garantizar el futuro de las instalaciones y la estabilidad de los 150 puestos de trabajo.

SIN PROYECTO. Fue precisamente el seguimiento de esta propuesta lo que permitió al comité comprobar que la mancomunidad carecía “de proxecto algún” y destapó las “graves carencias que ponen en perigo o futuro da planta”, apostillan las mismas fuentes. Pero a mayores, afirman que la empresa FCC había realizado otra propuesta a la mancomunidad “na que se prevía a supresión da quenda de noite en triaxe e unha importante redución do persoal en recollida”. Estas medidas tendrían, a su juicio, un gran impacto en el actual modelo de reciclaje, “que quedaría desvirtuado, ao modificar o sistema de selección manual actual que foi o que permitiu situar a esta planta á cabeza de Europa en recuperación”.

Las inquietudes de los trabajadores aumentaron tras de la reuniónque tuvo lugar el pasado 5 de octubre con la directora de Calidade Medioambiental de la Xunta, que mantuvo la posición del Gobierno gallego de “desentenderse” del futuro de la planta, asegurando –siempre a juicio de la CIG– que no es viable porque no cumple con los requisitos ni de la consellería, ni del Ministerio de Transición Ecológica.

El comité, por su parte, ya se ha dirigido a todas las administraciones implicadas para que aclaren esta situación y, en todo caso exige un proyecto realizado por la mancomunidad, con el apoyo de todas las administraciones, que garantice la continuidad del que a día de hoy es el centro de trabajo más grande de la comarca. Hay que destacar, igualmente, la implicación del BNG, que organizó protestas defendiendo la continuidad del servicio, y del PSOE.