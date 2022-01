Importante puesta a punto del centro de salud pobrense

La gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez, supervisó este lunes las obras realizadas en el centro de salud de A Pobra (construido hace tres décadas), que contaron con una inversión de 45.000 euros y fueron cofinanciadas a partes iguales por la Xunta y el Concello, al tratarse de un edificio de titularidad municipal.

Las actuaciones consistieron en la reforma de la zona de consultas para organizar de forma óptima la prestación del servicio sanitario; la sustitución de las ventanas; mejoras en la sala de extracciones y consulta médica de urgencias; y el encintado de la fachada. Además, se pintó todo el edificio, se reformaron los aseos de la planta baja y se colocaron platos de ducha en los de la planta superior.

Eloína Núñez destacó la rapidez con la que se ejecutaron las mejoras, y el hecho de que se compaginaran con el trabajo de los sanitarios.

En su visita estuvo acompañada del delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor; el alcalde, Lois Piñeiro; la edil de Sanidade, Patricia Lojo; la directora de Recursos Económicos del área sanitaria, María José López Rebollo; el director del distrito sanitario del Barbanza, Salvador Mariño; y la subdirectora médica de Atención Primaria, Ana Turnes.

Trenor destacó que “dende o ano 2009, a Xunta construíu ou reformou 94 centros de saúde, o que supuxo actuar sobre máis de 75.000 metros cadrados. A eles hai que engadir as dúas obras que están en marcha. En total, a Administración autonómica investiu nestes 12 anos máis de 120 millóns de euros en infraestruturas sanitarias de atención primaria”. Añadió que “nesta lexislatura puxéronse en marcha novos centros de saúde en Ames, Melide e Narón e as reformas dos de Ortigueira, Mugardos, As Pontes, Ribeira e Bertamiráns”.

UN NUEVO COMPLEJO. Por su parte, el alcalde, Lois Piñeiro, preguntado sobre si considera que A Pobra necesita un nuevo centro médico, dijo que “sería idóneo contar con un centro con nuevos servicios y actualizado” y que “desde el Concello empezamos a estudiarlo, con la modificación del Polígono II, que quedó paralizada con motivo de la pandemia”.

Al respecto, Piñeiro explicó a este diario que la empresa promotora de esa zona “no considera que sea el momento oportuno para hacer una inversión de esas características” . “Veremos si lo hace el Ayuntamiento”, añadió.

El mandatario indicó que la administración local “podría ceder los terrenos necesarios a través de un convenio con la promotora, adelantando la cesión”. Asimismo, dijo que el PXOM no contempla muchos terrenos aptos para la construcción de un centro médico, por lo que “habría que abordar una modificación puntual del Plan Xeral, que es algo más complicado”.