Impulsar el gallego a nivel comercial tiene premio: publicidad y 3.000 €

La concejalía de Normalización Lingüística vuelve a hacer piña con la de Promoción Económica para poner en marcha por cuarto año consecutivo el Premio Lingua e Empresa, que promueve el uso del idioma de Rosalía en la actividad económica del Ayuntamiento de Ames, concretamente en la actividad empresarial. Optarán a este galardón todas las compañías, con sede social o centro de actividad en la capital de a Maía, que sean propuestas hasta el 16 de noviembre por cualquier persona o entidad (o bien la propia firma) para optar a un galardón con 3.000 euros de dotación económica (1.500 para cada categoría).

Como criterios se valorará el uso de la lengua gallega tanto en la comunicación externa como interna, y también se tendrá en cuenta el impacto que la actividad empresarial pueda tener en sectores especialmente relevantes para el proceso de normalización lingüística.

Suma, además, dos categorías. La primera para premiar a aquellas empresas que tienen un uso consolidado y estable del idioma de la tierra de los mil ríos desde hace más de dos años. Y la segunda que reconoce a aquellas compañías se crearon a lo largo de los dos útimos años o bien las que emplean el gallego desde esa misma fecha.

El premio Lengua y Empresa tendrá una dotación económica de 1.500 euros en cada una de las categorías, además de una campaña de difusión de las empresas ganadoras de la radio municipal. Para la concejal de Normalización Lingüística, Escarlata Pampín, “a idea é levar o galego a todos os recunchos a través deste premio para poñer de manifesto que o galego é un claro elemento diferenciador e que o galego sempre suma”, añadiendo que “agardamos que a participación sexa un éxito e que as empresas se decanten pola opción de diferenciarse e aportar á súa empresa calidade e confianza que creo que son os valores que aporta o galego no tecido empresarial e comercial”.

A su vez, la edil de Promoción Económica, Ana Paz, hizo hincapié en que “o uso do galego non é un obstáculo senón un aspecto positivo de diferenciación no comercio”, incidiendo especialmente en que “a través desta iniciativa queremos implicar ás empresas de comercio e hostalaría no uso do noso galego na súa atención ao cliente, na relación comercial e no trato coa xente, así como aplicalo ás novas tecnoloxías”.

La Técnica del departamento de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras, complementaba las declaraciones de ambas munícipes añadiendo que “temos por diante un mes para que as empresas poidan presentar as súas candidaturas e tanto eu como o Técnico de Promoción Económica quedamos á disposición de todos os participantes para resolver dúbidas ou trasladar a información que precisen”. Y además, el técnico de Promoción Económica, Jorge Couñago, añadía que “estamos encantados de colaborar outro ano máis con Normalización Lingüística neste proxecto. Entendemos que é moi importante que as empresas empreguen o galego con carácter diferenciador e debemos incentivalo”, reseñaba.

PLAZO. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finalizará el 16 de noviembre de 2020, y las candidaturas se presentarán de manera telemática, a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ames. También se puede presentar, con cita previa, la ficha de inscripción que se puede descargar en la web municipal en la Oficina do Rexistro Xeral en Bertamiráns o en la Oficina do Rexistro Auxiliar de O Milladoiro, entre las 9.00 y las 14.00 horas, con cita previa.

Las empresas candidatas a la obtención del premio, para mantener esta condición, deberán acceder a facilitarle al Ayuntamiento de Ames toda la información que se les requiera acerca de los usos lingüísticos en su comunicación interna y externa. Para solicitar más datos los interesados pueden contactar con el Servicio de Normalización Lingüística (normalizacion@concellodeames.gal) o con el departamento de Promoción Económica (promocioneconomica@concellodeames.gal) o llamando respectivamente al teléfono 662 377 215 o 981 883 002, marcando la extensión 5177.