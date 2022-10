Incluirán un Estatuto da Muller Rural en la nueva ley de igualdad

Que queren que lles diga... Eu, cando vexo reflectidas as dificultades e trabas que lles poñen ás mulleres nesta sociedade sigo a pasmar porque alguén queira ver diferenzas, máis aló das biolóxicas, entre dous seres humanos unicamente polo sexo que teñan. E tamén teño claro que a normalidade non se acada a base de restar espazo nos textos para axeitar as denominacións xenéricas incluíndo as dúas variantes –o clásico alumnos e alumnas– que, en todo caso e por coherencia incontestábel, deberían incluír tamén unha referencia aos que non se senten englobados no binomio. Non sei, penso que é (ou debería ser) cuestión dunha xeración como moito normalizar a igualdade... porque senón imos de cu ata como especie racional.