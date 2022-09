Inician en Cruces las obras de la senda peatonal segura

La construcción de la senda peatonal segura será una realidad en Vila de Cruces en cuatro meses. Los trabajos de construcción de este camino, que facilitará el acceso al instituto, el centro de salud y el tanatorio del municipio, cuenta con un presupuesto de 182.033 euros, de los que la Diputación de Pontevedra financia el 80 por ciento y el Concello el 20 % restante.

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, realizó una visita a la zona para comprobar como se realizan los trabajos de la senda peatonal que deberá estar finalizada en unos meses. Las obras afectan al tramo que va dese el punto kilométrico 16,45 hasta el 16,75, en el final de la carretera provincial de 17 kilómetros que comunica Agolada con Vila de Cruces. La entrada a la capital cruceña quedará dotada de una senda peatonal de ancho variable, pero con un mínimo de 2,5 metros en su margen derecho, coincidente con el IES Marco do Camballón. Se crea, de este modo, un camino escolar seguro para el alumnado de este centro educativo, pero también servirá para acceder en condiciones de seguridad a dotaciones próximas y muy utilizadas por la ciudadanía, como el centro de salud, el tanatorio, el cementerio o el campo de fútbol. La senda será ejecutada en hormigón coloreado de 15 centímetros de grosor, que será reforzado hasta 20 cm. en la zona más próxima al aparcamiento del instituto.

Durante la visita, Taboada quiso agradecer el apoyo “recibido pola Deputación de Pontevedra, aínda que se é certo que o goberno de Xuntos tivo que solicitar as axudas e presentar os proxectos, non é menos certo que a Deputación coa súa presidenta Carmela Silva a cabeza, souberon escoitar os meus proxectos, e non só iso senón que investiron eles máis nun ano en Vila de Cruces, que a Xunta de Galicia en 3 anos, e con moita diferenza”, indicó a modo de reproche el regidor cruceño.

QUEJAS. Además el alcalde se refirió a otros proyectos que en breve se comenzarán a ejecutar y que suponen una inversión de 892.360 € , de los que la Diputación aporta 596.681€. “Algo totalmente oposto ao que está a investir a Xunta en Vila de Cruces, que este ano foi de 385.000, dos cales 300.000 serán no Mosteiro”, se queja Taboada.

El regidor insiste en que “non se molestan nin en atender as constantes peticións que se fan para que comproben o estado dos centros de ensino da vila”, algo, asegura, que sirve al gobierno de Xuntos para “comprobar a pouca forza que ten Jesús Otero, que non é capaz de conseguir que o seu partido invista en Vila de Cruces”.