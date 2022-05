Inmortalizan el aprecio al doctor bañés Pose Antelo

Andrés García Cardeso, alcalde de A Baña, junto con la edil de Cultura, Lorena Trillo, presidieron el homenaje que el Concello barcalés le tributó al finado profesor José Manuel Pose Antelo, uno de los primeros vecinos que alcanzó el doctorado, convirtiéndose demás en profesor de la Universidade de Santiago.

En el acto, organizado por la administración local, participaron también Amancio Liñares (catedrático de Xeografía e Historia en Secundaria y exalumno de Pose), junto con Jesús Balboa (doctor de Historia en la USC). Como marco del tributo se eligió la casa de la cultura, y contó con la asistencia de familiares de Pose, representantes del Colegio Peleteiro (donde dio clases), colegas de profesión, compañeros de la Asociación Cultural Eiroa, miembros de la Corporación municipal y, por supuesto, lugareños.

En el emotivo acto para honrar la memoria del profesor Pose Antelo, que fue seguido por más de medio centenar de personas, se leyó una carta de la compañera de profesión Herminia Pernas, que no pudo desplazarse. Y ya al terminar, se descubrió un busto que fue donado por la familia en memoria de Pose Antelo, y que se puede ver en el propio acceso al salón de actos de la casa de cultura. Precisamente, Amancio Liñares apuntaba al respecto de la imagen, obra del escultor de Goián (Tomiño), Xosé Antúnez Pousa, que fue cedida por el propio hermano de Pose, José Antonio.

Los amigos que José Manuel Pose Antelo (1945-1999) reunió a lo largo de su vida representan una lista extensa, pero merece detenerse en uno en concreto, el también fallecido Xosé Ramón Barreiro Fernández (1936-2021) , doctor en Historia y presidente de la Real Academia Galega (RAG). Buen colega del barcalés Pose, elaboró una profunda laudatio –que podría servir de perfil en cualquier crónica periodística– con motivo del homenaje de la Facultade de Xeografía e Historia compostelana en Entre nós (editado en 2001).

AÑOS. Barreiro se hace eco de los años que Pose Antelo dedicó “a investigar a historia da cidade de Santiago, tema da súa tese doutoral”. La capital gallega era uno de los dos “espazos sagrados” que tenía el homenajeado. El otro era su municipio natal. “A Baña era como o seu claustro materno, o seu nicho existencial”, al que “retornaba sempre que podía alí, onde tiña a casa, onde coidou ata a súa morte á nai, onde atopaba ós amigos, os faladoiros, a conversa pícara que el tan ben sabía prolongar”, aportaba.

Y tal era la implicación con su tierra, que Barreiro hizo constar que “nada da Baña lle era alleo: o fútbol, as eleccións, as obras, os amigos, as xentes que se trasladaran a Santiago e que montaron negocios”. En cuanto a su carácter, reconoce que nunca fue capaz de averiguar su ideología –más allá del centrismo– o el partido al que votaba Pose, pero sí que era evidente su manía contra “a Cuba de Castro”. “Tivo sempre un carácter alegre e expansivo”, virtudes que se pusieron en riego tras una revisión médica que le obligó a adelgazar y a seguir una dieta. y entre sus rasgos, unos “ollos pícaros que se acendían con alegría sempre que había unha expectativa”.