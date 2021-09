Instan en Berlín a finiquitar las prospecciones xalleiras

El Sindicato Labrego, junto a asociaciones vecinales y medioambientales, critica la “reincidencia de Corcel Minerals SL/Eurobattery Minerals AB na execución de prospeccións ilegais nos concellos de Santa Comba e Coristanco”. Además, Ecoloxistas en Acción no dudó en llevar sus protestas hasta la propia sede de la compañía en Berlín, concentrándose y empapelando los aledaños con pasquines en los que reclaman su retirada de Galicia.

Comenzando por la acción de los ecologistas en Alemania, recuerdan que la empresa sueca Eurobattery vuelve a la carga con prospecciones que podrían alcanzar hasta un kilómetro de profundidad “a pesar de aínda ter pendente un expediente sancionador da Xunta polos que realizou en xuño pasado, e que foron paralizados logo de numerosas denuncias presentadas”.

Fue la pasada semana cuando se iniciaban de nuevo los sondeos, motivando con “unha nova onda de denuncias, desta vez acompañadas de accións de protesta”. Esto motivó que, nada más conocerse la noticia, los afectados se personasen en Alemania, “país onde tamén cotiza na Börse Stuttgart” reclamando que se ataje la minería ilegal “e pedindo o fin das agresións ambientais sobre a Braña da Serra, un humidal de especial valor e alta singularidade ecolóxica, cuxa protección foi demandada en diversas ocasións”. Según ha trascendido, “a empresa pretende facer neste lugar unha inmensa mina a ceo aberto de cobalto, níquel e cobre”.

A su vez, desde el Sindicato Labrego, en colaboración con la plataforma BerXallas. Minaría Destrutiva, Non; Coluna Sanfins y Asociaciación Petón do Lobo, presentaron en su día denuncias “diante da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, da Consellería de Industria, dos concellos afectados, da Policía autonómica e do Seprona”. E igualmente, se instó a la paralización inmediata de las perforaciones, “dado que se trataba de actividades que carecían das preceptivas autorizacións mineiras, ambientais e urbanísticas, así como o inicio dos correspondentes procedementos sancionadores contra os infractores”. Las prospecciones fueron finalmente suspendidas el pasado 16 de junio.

TRES MESES. Ocurre que ahora, según las mismas fuentes, apenas tres meses después, Corcel Minerals SL y su matriz Eurobattery “retoman a súa actividade ilegal, evidenciando que consideran perfectamente factíbel operar na nosa terra sen cumprir o marco normativo”, según divulgaron los lugareños. Por ello, vuelven a exigir que las promotoras de los trabajos cesen su actividad y “deixen de eludir as súas responsabilidades en materia de vixilancia medioambiental”.