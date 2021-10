Investigan la desaparición de señalización en Apego y As Fragas do Tambre

Tras tener constancia, gracias a los vecinos de la zona, de la desaparición de parte de la señalización de la Ruta do Apego y de la Ruta das Fragas do Tambre, situadas en la parroquia de Lens, el Concello de Ames ha interpuesto la correspondiente denuncia para que se investiguen estos hechos vandálicos y la persona o personas responsables de los mismos asuman las sanciones que se estimen pertinentes.

“Esta semana constatouse, grazas ao aviso de veciñanza da zona e de persoas que visitaban ambas as rutas, que un acto vandálico estragara parte da sinalización da Ruta do Apego e da Ruta das Fragas do Tambre. Desapareceron a frecha que marcaba o inicio da Ruta do Apego, oito indicadores con topónimos do lugar e con imaxes de flora e fauna e catro balizas sinalizadoras da ruta”, explican los responsables municipales. Todos estos elementos estaban situados en la parroquia de Lens, concretamente en el tramo que va desde el inicio de la Ruta Apego hasta la Pedra de Xan Gómez.

“Este feito, á parte de ser un atentado tan grave como incomprensible contra o patrimonio público, propiedade de todas as veciñas e veciños, pode implicar incomodidade para as persoas que visiten ambas as rutas, dado que a sinalización está incompleta e cómpre ir con coidado para non perderse”, subrayan.

Desde el Concello de Ames se pide y agradece, de antemano, la colaboración de las personas que informaron de los estragos detectados y se hace un llamamiento a la ciudadanía, en general, para que trasladen cualquier información que pueda tener de estos hechos tanto al propio consistorio como a las autoridades competentes.

Los responsables municipales se comprometen a que “toda a sinalización estragada repoñerase na máxima brevidade posible. Ademais, incrementaranse as medidas de seguridade para que estes actos vandálicos non se repitan e para que ambas as dúas rutas volvan estar completas e a disposición da veciñanza e de quen queira visitalas”.

RECIÉN PRESENTADA. Se da la casualidad de que la Ruta do Apego fue presentada a mediados de septiembre por el Servizo de Normalización Lingüística de Ames y el Aula da Natureza y que se asienta en un tramo de la Ruta de Ribeiras do Tambre situada en lugares de Lens y Oca. Su objetivo, según dijeron, “é estimular nas crianzas o coñecemento e a querencia polo noso patrimonio natural, cultural e lingüístico ao tempo que convida a gozar da fermosura e da riqueza ambiental que agocha o concello. É a primeira Ruta do Apego de Ames e conta con elementos informativos, de xogo e de descanso accesibles ás crianzas”.

Ese sendero invita a descubrir el Camiño á Pedra de Xan Gómez, una vía llena de vida “que agocha fermosas sorpresas. Ao longo do camiño atópanse topónimos que din como é o terreo, que vexetación predomina, que uso se lle daba, de quen era... e que convidan a empregar os cinco sentidos para descubrir a contorna e manter vivas as raíces que sosteñen o noso futuro”, explicaron sus promotores. El itinerario se divide en dos tramos: el primero es el Camiño da Pedra de Xan Gómez, que transcurre a media ladera por un camino de firme compacto e irregular de tierra con desniveles bajos.

La distancia es de 1,7 km de ida y 1.7 km de vuelta. La segunda llega hasta el Apertado do Laxindo, con 0,6 km de ida y 0,6 km de vuelta.