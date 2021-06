... “Invitaría a los vecinos a comprar en Ames”

Con negocio en Bertamiráns, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Para mí lo principal sería incentivar el comercio local para que haya un poco más de movimiento y gente. Es importante que la riqueza que hay se quede en Ames y no se marche a ayuntamientos próximos. No digo frenar el desplazamiento a Santiago, sino que la gente participe de los dos sitios. Aquí tenemos prácticamente de todo. Desde el Concello estamos teniendo apoyo, pero poca cosa. Ahora hay una feria en el parque do Ameneiral. No sé exactamente cómo es, pero creo que traerá un poco de movimiento. También trataría de poner más frecuencia de autobuses los fines de semana y ampliar el horario por la noche. Considero que, si la gente quiere volver más tarde, lo tiene complicado.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

La tranquilidad y también que estamos bien surtidos. Realmente tenemos de todo; hay servicios variados.

¿Y lo que peor lleva?

Pues malo yo creo que realmente no hay mucho. Llevo aquí veinte años viviendo o incluso veinticinco y estoy muy contenta. Antes vivía en A Coruña y ahora realmente estoy bien. En mi caso no echo de menos residir en la ciudad.