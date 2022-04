Jealsa niega vertidos y que tirase latas al fondo del mar

El grupo empresarial Jealsa, de Boiro, afirmó este martes “categóricamente” que no realiza vertidos a la ría de Arousa, y que “esta empresa depura, y depura bien”.

En este sentido, la compañía boirense recuerda que fue la primera empresa del sector en instalar un sistema de depuración, que cuenta a nivel medioambiental con todas las certificaciones requeridas y que recibió más de trescientas inspecciones públicas o independientes que así lo ratifican.

El pasado ocho de mayo de 2021, la planta que la empresa tiene en O Bodión sufrió un grave incendio que arrasó una superficie de once mil metros cuadrados. “Afortunadamente no sufrimos daños personales, pero sí materiales”, recuerda la empresa, que explica que “ese día, para apagar el fuego se necesitaron unas diez mil toneladas de agua”. Al respecto, asegura que “hemos analizado ese vertido y sabemos que no es tóxico”. Asimismo, señala que “a consecuencia de este incidente estuvimos un mes prácticamente parados y, sin embargo, en agosto nos vimos sorprendidos con una campaña en medios donde nos acusaban de contaminar la ría. Y ahora también de tirar latas al fondo del mar”.

Al respecto, la compañía asevera que “los denunciantes son los propietarios de una sociedad concesionaria de un parque de cultivo” y añade que “estamos siendo víctimas de un chantaje absolutamente calculado”.

INVITACIÓN RECHAZADA. Asimismo, explica que “desde el mismo día en el que tuvimos constancia de esta acusación, realizamos grabaciones diarias de la ría con drones, dejando constancia documental y presentando noventa y nueve denuncias ante la Guardia Civil para demostrar que no somos culpables de contaminar lo que más nos importa, que es nuestro propio entorno”.

Finalmente, añade que “hemos invitado a los denunciantes a que conocieran nuestro sistema de depuración, pero han declinado. Quienes sí están realizando esta visita son las personas que forman parte de Jealsa, así como vecinos y todos aquellos interesados en conocer la realidad ambiental de nuestra empresa”.

“Confiamos en la Justicia y en nuestra inocencia”, concluye la empresa en el comunicado que hizo público.