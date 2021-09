Jealsa se alía con La Caixa y Bill Gates para la vacunación infantil

El grupo empresarial Jealsa, de Boiro, líder en la fabricación de conservas de pescados y mariscos, ha renovado el acuerdo de colaboración que mantiene con la Fundación La Caixa para la campaña de vacunación infantil Gavi, the Vaccine Alliance, como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, We Sea. La conservera gallega, a través de las gestiones que CaixaBank lleva a cabo en Galicia para dinamizar este programa, hizo una aportación solidaria de 6.000 €.

Desde que inició su colaboración con Gavi en el año 2013 como parte del programa We Sea, Jealsa donó un total de 87.000 euros a esta campaña, cantidad que, gracias al compromiso de las fundaciones La Caixa y Bill y Melinda Gates (la fundación privada más grande del mundo, instituida por el creador de Microsoft, Bill Gates, y por su esposa, Melinda Gates, y que en la actualidad presta ayuda a un centenar de países), se multiplica por cuatro, resultando de este modo una aportación final para promover la vacunación infantil de 348.000 euros.

Los encargados de formalizar dicha aportación fueron la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, y el director de Banca de Empresas de CaixaBank en Galicia, Emilio Barreiro.

Este último destacó “la relación que Jealsa mantiene con La Caixa para reducir la mortalidad infantil provocada por enfermedades que se pueden prevenir gracias a la vacunación”. “Creo que no hay mejor prueba de los sólidos valores sociales que acompañan la actividad de Jealsa que esta implicación constante en el tiempo y en recursos económicos”, señaló. “Es una satisfacción contar con socios como Jealsa en esta gran alianza internacional que supone Gavi”, añadió Emilio Barreiro.

La Fundación La Caixa y Jealsa integran el consorcio internacional Gavi, the Vaccine Alliance, distinguido en 2020 con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Como parte del programa We Sea, la conservera es colaborador de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil promovida por la citada fundación bancaria e impulsada en Galicia por CaixaBank, que apoya a Gavi, the Vaccine Alliance, una organización cuyo objetivo es la lucha contra la mortalidad infantil, facilitando el acceso de los niños a la vacunación y mejorando el sistema sanitario de los países más pobres del mundo.

Esta alianza, que en Galicia cuenta con CaixaBank, consiste en una innovadora iniciativa de responsabilidad social corporativa pionera en Europa destinada a facilitar a las empresas la posibilidad de colaborar en este proyecto solidario, garantizando que sus aportaciones se destinan íntegramente a la vacunación de la población infantil.

CUANDO 1 EURO VALE POR 4. La donación realizada este año por Jealsa alcanzará finalmente la cantidad de 24.000 euros, gracias al sistema de Matching Fund de la Alianza para la Vacunación, que multiplica por cuatro las donaciones recibidas. Y es que, con la fórmula 1=4, por cada euro que una empresa dona a esta iniciativa, la Fundación La Caixa añade otro euro, y la Fundación Bill y Melinda Gates añade dos euros más para la iniciativa.

