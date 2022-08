Juegos y sorteos animarán a comprar en las dos urbes para la vuelta al cole

La concejalía de Promoción Económica de Ames pondrá en marcha las jornadas Volta ao cole co comercio con el fin de dinamizar las ventas locales en las jornadas previas al inicio del próximo curso lectivo. Y lo hará en colaboración con la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), organizando dos tardes de propuestas lúdicas y sorteos que se desarrollarán el lunes 5 de septiembre, en O Milladoiro, y el 6 en Bertamiráns.

La iniciativa ofrecerá actividades a la chavalada de entre 3 y 11 años, de las 17.00 a las 19.00 horas, y a los jóvenes de 12 a 18 años, de 19.00 a 21.00 horas, además de contar con alrededor de 160 premios valorados en más de 2.000 euros. La zona verde de la travesía do Porto, en Milladoiro, y el parque do Ameneiral, en Bertamiráns, van a acoger las actividades concebidas para amenizar los preparativos de la vuelta a los centros de enseñanza, fomentando a la vez el comercio y la hostelería de los dos principales núcleos de Ames. La chavalada que asista a los eventos podrá disfrutar de diversas actividades adaptadas a las diferentes edades, como hinchables, juegos del mundo, coches a pedales, tiro con arco, escalada en un rocódromo con tirolina, o incluso un divertido toro mecánico.

Y todas estas propuestas lúdicas estarán acompañadas del sorteo de unos 160 premios, valorados en más de 2.000 euros, y que incluyen regalos de electrónica y vales de compra para establecimientos relacionados con la vuelta a los centros de enseñanza, como por ejemplo papelerías, librerías o tiendas de ropa para los más peques de cada casa maiana.

Así lo expusieron en el consistorio el alcalde de Ames, Blas García; la concejal de Promoción Económica, Ana Belén Paz; el técnico de Promoción Económica, Jorge Couñago, y el presidente de XEA, Jorge López. Precisamente, la edila Paz deseó que esta sea “a primeira de moitas edicións” desta iniciativa. “Con esta proposta queremos seguir dinamizando as nosas rúas e tamén premiar aos nosos pequeveciños e veciñas, mozos e mozas, por estes dous anos de volta ao cole tan raros e duros. Coa volta aos centros de ensino as nais e pais invisten moito no comercio e á hostalaría local, por iso queremos un día de festa para as familias, que ademais sirva para seguir axudando ao noso tecido comercial”.

En este sentido también se pronunciaba el técnico de Promoción Económica, Jorge Couñago: “Cremos que esta Volta ao cole aquí en Ames debería quedar xa para sempre, temos unha cantidade de nenas e nenos impresionante da que estar orgullosos. Parécenos que facer unha festa para toda a rapazada, implicando ao comercio a través de XEA e da Concellaría de Promoción Económica é o ideal. Animamos a todo o comercio a que participe, e que todas as rapazas e rapaces se divirtan, vai ser unha xornada festiva para eles, con moitísimas actividades, na que poderán ver que en Ames o temos todo, e que somos un concello novo e xuvenil”.

Desde la patronal, López se refería a que “repartiremos uns vales que só se poderán usar nas tendas relacionadas coa volta ao cole”, al tiempo que el alcalde recordaba que, con Salceda, Ames es el único municipio con más nacimientos que óbitos, expresando su voluntad de que siga siendo así con estas medidas.