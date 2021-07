La Armada escoltará la bajada de su expatrona: la Virxe do Monte

El Ministerio de Defensa ha aceptado la invitación cursada por la Asociación Cívica, Cultural, Deportiva e Recreativa Virxe do Carme de Camariñas para que una representación de la Armada española participe en la bajada de la imagen de la Virxe do Monte, desde su capilla, situada en la cumbre el Monte Farelo, en la entrada da ría, hasta la iglesia parroquial de San Xurxo, pasando antes por la capilla del Carmen.

Esta invitación se realizó tras los trabajos de investigación llevados a cabo por la asociación que constató que muchos navíos da Armada, y de la flota española en general, tuvieron a la Virxe do Monte Farelo por patrona de sus embarcaciones prácticamente hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, “moito antes de institucionalizar á Virxe do Carme como Patroa da Armada Española”, precisan. “ Esta advocación mesmo se trasladou ao Novo Mundo onde era frecuente que a reprodución desta imaxe se doaran ás novas igrexas alí creadas”, explican desde la entidad camariñana.

Virxe do Carme de Camariñas acaba de recibir a confirmación formal da participación de la patrullera Tabarca, con base en la localidad de Marín, en estos actos en los que también participan distintas instituciones y colectivos sociales del municipio de Camariñas, coordinados por la asociación.

Representantes de la parroquia, a la que competen todos los actos relacionados con el culto y la devoción de los creyentes; de la cofradía Virxe do Monte, y del Concello de Camariñas serán los encargados de recibir a la representación da Armada que “colabora coas labores de intendencia que un acto deste tipo precisa”, explican.

Hay que indicar que ya el año pasado la asociación Virxe do Carme de Camariñas inició la recogida de donativos para la celebración de la festividad de la Virxe do Monte que, como todos los años, debería haberse celebrado el lunes de Pascua, aunque como consecuencia del confinamiento obligado por la pandemia del COVID, los actos tuvieron que ser suspendidos en 2020 y en 2021. Como se ha decidido que se celebren al aire libre, lo que permitirá mantener la distancia de seguridad, este año procederán al traslado, “como é tradición antes de que os rigores do inverno azouten o alto do Monte Farelo, da imaxe ao seu refuxio invernal na Igrexa de San Xurxo coa colaboración inestimable da Armada Española”, matizan

PROGRAMA Los actos de la Virxe do Monte se iniciarán en Camariñas el 27 de agosto, con la llegada al puerto dela patrullera Tabarca y la posterior recepción de la tripulación en el Concello. Allí estará la alcaldesa y el resto de la Corporación.

Ya el sábado, 28 de agosto, se celebrará al mediodía la misa solemne en la Capela do Monte, y habrá honras por parte de la tripulación de la patrullera al resto de la flota camariñana que quiera sumarse al acto. Tanto la Tabarca como las embarcaciones estarán situadas al pié del Monte Farelo, en la entrada de la ría de Camariñas. Esta procesión estará acompañada por una gran traca de fuegos artificiales que se financian con los donativos recogidos en 2020. Ya por la tarde, y con la patrullera fondeada en el puerto, se iniciará una jornada de puertas abiertas para que quien lo desee pueda visitar la Tabarca y recibir información de los militares que trabajan en ella.

Finalmente, el domingo 29, al mediodía, acto religioso en la capilla y posterior traslado de la Virxe do Monte, en procesión, hasta la Vila de Camariñas acompañada polos tripulantes da patrullera y el público en general. También habrá una gran traca de fuegos artificiales.