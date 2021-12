La comarca recibe el 64 % del gasto de la Diputación en seguridad viaria

Exercicios de mantemento de infraestruturas como os que vai pór en marcha a Deputación son tan axeitados como imprescindibles nunha época na que a reciclaxe e a conservación do medio son premisas en case todas as facetas da vida. Porque seguro que á alcaldesa de Vimianzo lle gustaría un novo trazado, por exemplo, para esa estrada DP-9203. Pero o sentido común di que buscar un novo itinerario pola zona, expropiar e esparexer varios centos de toneladas de asfalto non é a mellor das ideas, nunha paraxe tan fermosa como teñen na comarca de Soneira. O vial precisa de arranxos, está claro, e iso é o que se vai facer. Pero en lugar de investir varios millóns, vaise apañar con pouco máis dun, e cunha senda peonil incluída.