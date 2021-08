La foto que hizo Sugimoto para un disco de U2, en Corrubedo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su última visita a Ribeira para acercarse al Bar do Porto que David Chipperfield abrió el verano pasado en Corrubedo. El prestigioso arquitecto británico acababa de colgar en el comedor una icónica foto enmarcada que le envió su autor, el afamado fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto, quien en 2016 pasó unos días de vacaciones en la casa que el arquitecto tiene en esa localidad barbanzana. Se trata de la imagen que la banda U2 eligió en 2009 para ilustrar la portada de su disco No line on the horizon.

Sugimoto posee, entre otros galardones, el Premio Internacional de Fotografía de la Fundación Hasselblad de Gotemburgo, Suecia (2001); el Premio PhotoEspaña (2006); la Medalla con Lazo Morado de Tokio (2010); o la Medalla de Honor del National Arts Club en Fotografía de Nueva York (2018).

Por cierto: en aquella estancia de Sugimoto en Corrubedo, él y Chipperfield se pusieron delantal para cocinar junto a un equipo del conocido restaurante japonés Wakuden, de Kyoto, que cuenta con dos estrellas Michelin.

Feijóo acudió acompañado de su pareja, Eva Cárdenas; de la conselleira de Política Social, Fabiola García; y del alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, y comieron en el restaurante corrubedano junto a David Chipperfield y su esposa, Evelyn Stern.