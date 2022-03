La huelga, un nuevo revés para los mariscadores de la ría noiesa

El parón del transporte está comenzando a notarse en el sector alimentario y más concretamente en el pescado. La falta de transportistas y el temor a los piquetes informativos en las lonjas han provocado que no llegue el producto a los minoristas, motivo por el que gran parte del sector pesquero ha paralizado su actividad, al considerar que no tiene sentido salir a faenar si después no hay transporte para distribuir el material.

En la comarca noiesa, el cabildo de la cofradía San Bartolomé de Noia acordó este martes, por unanimidad, suspender la campaña marisquera hasta nuevo aviso debido a la huelga.

“Nós queríamos traballar pero os compradores sen transporte non poden distribuír as compras das lonxas e non garantizaban vir comprar. Paramos ata que o goberno rebaixe o prezo do gasóleo e os impostos como se fixo noutros países. A ver canto dura”, comentó al respecto el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz.

Un contratiempo más que tienen que afrontar el pósito y sus profesionales, pues no hay que olvidar que este ejercicio se inició el pasado 28 de septiembre con una semana de retraso debido a la presencia de toxina en sus aguas. Una situación que lo condicionó todo, ya que en el regreso a los arenales, uno de los períodos más importantes en cuento a venta, las fábricas apenas pujaron por el bivalvo rey -que abundaba y era de gran calidad- debido a la elevada cantidad de fitoplancton, al ser este inapropiado para conserva. A ello se sumó, posteriormente, las bajas cotizaciones que alcanzó el molusco durante las fiestas navideñas, otro de los períodos importantes de ventas que no salió como esperaban los productores al coincidir con la sexta ola y un incremento de contagios, y la consiguiente cancelación de eventos.

“É unha pena, por unhas semanas que quedaban, ter que parar a actividade forzosamente; pero é o que hai e temos que collelo como vén”, se lamentó Santiago Cruz, quien afirmó que “isto afecta a todo o mundo e o importante sería que se solucionara rápido, pero hai que esperar”.

La cofradía ya avanzó que la campaña este año finalizará el 13 de abril. El berberecho continuará en los mercados en Semana Santa con el objetivo de aprovechar el incremento del valor del rey de la ría de Noia por estas fechas, según indicó el dirigente de la entidad marinera.

“Esperemos que non veñan riadas, porque é o que nos falta para rematar. Toquemos madeira porque temos a praia chea de cría de berberecho e ameixa e temos pechada xa A Misela (uno de los principales bancos marisqueros)”, dijo el patrón mayor de Noia, quien adelantó que las perspectivas de cara al próximo ejercicio “son boas”.

limpieza. Pese a la inactividad, la agrupación de mariscadoras de a pie de la cofradía noiesa acometerá este viernes una nueva limpieza en los bancos marisqueros, desde Punta Albán a San Cosme. La actividad forma parte del proyecto Econoia para la conservación y mantenimiento de las zonas productivas. La iniciativa se enmarca en el plan Mar Limpo, que promueve la Consellería do Mar.

En la última jornada de limpieza, la décimo segunda llevada a cabo, se retiraron de la ría 3.260 kilos de basura.