La mina de Touro o el cuento eterno de una demagogia que no tiene final

El pasado fin de semana la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convocó una rueda de prensa para hablar de la mina de Touro y exponer sus argumentos contra la reapertura de esta explotación

En cuanto apareció alguna pregunta incómoda enseguida se localizó al enemigo para que los cerca de 200 asistentes, muchos de ellos de cofradías de pescadores, tuvieran ocasión de expresar su descontento con quienes no tienen obligación de compartir sus argumentos cargados de demagogia. Y es que los convocantes no deben tener claro lo que es una rueda de prensa (según el diccionario de la RAE es la reunión de periodistas en torno a una figura pública para escuchar sus declaraciones y dirigirle preguntas. No es una asamblea intimidatoria).

Dicen los protagonistas de esta comparecencia que los vertidos de la mina a los afluentes de la zona contaminan la ría. Con eso siembran la duda a la hora de optar por la compra de un marisco que siempre tuvimos como el mejor (incluso cuando la mina se explotaba sin ningún tipo de control medioambiental).

Ante la insinuación de que en los años 80 nadie se intoxicaba con los bivalvos de Arousa, la respuesta fue contundente. “Antes no se hacían controles”, afirmación que deja entrever que los análisis actuales sí podrían demostrar que las aguas de la mina afectan al marisco, aunque al mismo tiempo afirman que está en perfecto estado para su consumo. ¿En qué quedamos? Primera conclusión a la demagogia ecologista: la mina hace daño, pero poquito.

Pueden tener razón los colectivos ecologistas en exigir que la empresa que quiere explotar la antigua mina de cobre debe arreglar esos vertidos, pese a no ser la responsable de ellos. Y así lo manifiesta también dicha empresa dispuesta a invertir varios millones de euros para tal fin.

Pero la plataforma no se conforma y va más allá con la exigencia de que regenere todos los terrenos. Al preguntar si de cumplirse esas exigencias estarían a favor del reinicio de la actividad minera, la respuesta no pudo ser más clarificadora. “Después ya veremos”. Segunda conclusión a la demagogia ecologista: inviertan millones de euros que después seguiremos actuando contra la mina.

La plataforma aprovechó para dar indicaciones a la Xunta de lo que debe hacer y lo que no. Pero eso ya está claro. La Xunta tiene que cumplir la ley. Nada más. Y si la empresa presenta un plan que se ajusta a lo exigido en la legislación habrá que darle la licencia pertinente. Guste o no, aunque siempre buscarán algún resquicio para seguir protestando.

Los cerca de 200 asistentes a la rueda de prensa del pasado fin de semana tenían teléfono móvil. Todos. Sin excepción. Y se desplazaron en coche. Quizá no sepan que tanto los teléfonos como varios componentes necesarios para que los vehículos funcionen se hacen con cobre. Si están en contra de la minería deberían actuar con honestidad y dando ejemplo. No utilizar teléfono y desplazarse en bicicleta sería un buen comienzo. Tercera conclusión a la demagogia ecologista: estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros (la frase es de Groucho Marx).

Empeñados en que no se abra la mina, cualquier argumento es válido y, si no es así, se retuerce hasta sumar el mayor número de personas a la causa. Pero la verdad, que suele ser terca, es que en Touro existe una amplia corriente favorable a la reapertura de una mina en la que invertirán varios millones de euros y se crearán cuatrocientos empleos directos en uno de esos municipios de la Galicia vaciada. Y eso no es demagogia.