Lalín contará con un equipo de producción térmica de biomasa

cualquier inversión en educación y todo lo que conlleva el mundo educativo es más que necesaria, tanto en continente como en contenido. El plan presentado el año pasado por la Xunta sobre la Nueva Arquitectura Pedagógica no sólo prevé transformar los centros en espacios más amplios, saludables y eficientes, sino también en hacerlos más seguros. Algo que todavía se echa de menos, sobre todo cuando llega un temporal y vemos como algunas infraestructuras educativas (cubiertas, cierres de patios o pistas deportivas) vuelan por los aires y todos tocamos madera si todo se queda en un simple susto y daño material. Crear equipos que permitan ahorrar energía me parece bien, pero en materiales que no se escatime.