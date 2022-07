Lalín prohibe regar y llenar piscinas particulares para prevenir la escasez de agua

La ola de calor que estos días azota Galicia, y de forma especial, algunas zonas del interior, no solo está mermando la actividad ciudadana sino que empieza a afectar, seriamente, a los niveles de agua de algunos municipios. Entre ellos está Lalín, cuyo alcalde, José Crespo, emitió este lunes un bando alertando de la caída del nivel de agua que se acumula para el suministro y llamando a la concienciación para que los ciudadanos hagan un uso responsable del agua. Para prevenir una posible sequía, en el bando se prohibe el uso del agua para riego de fincas o llenado de piscinas particulares, entre otras medidas, y se advierte de las sanciones que acarrea el mal uso del preciado líquido.

En el bando de la alcadía se explica que “ante a situación de anomalía hidrolóxica e meteorolóxica actual, a cal indica que os caudais de auga están un 25 % por debaixo dos valores habituais para esta época do ano, ao ter en conta os dos últimos dez anos, a Oficina Técnica da Seca da Xunta acordou o 6 de xullo de 2022 o mantemento da declaración de situación de seca prolongada en toda a Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa”.

Ante esta situación la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas de Lalín, Espina y Delfín , advirtió al Concello “que neste momento se está notando unha baixada de nivel da auga acumulada para suministro, tanto na Estación de bombeo de Botos como na de Pozo Negro”. Ante ello explican que el Concello consideró urgente tomar medidas de concienciación ciudadana acerca de la escasez de agua, de su uso responsable y de la necesidad de ahorro, que el propio consistorio ha aplicado “suprimindo o uso de auga potable nos servizos municipais que realizan regos e lavado de rúas e zonas verdes, deixando unicamente e de forma mínima o rego das rotondas”.

Por tanto, y de acuerdo con el artículo 4.1, g) , e 4.1, f) da Lei 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases de Réxime Local, y salvo expresa justificación, decretan que queda prohibido el uso de la traída municipal para el riego de jardines o fincas privadas; llenar las piscinas privadas, y cualquier otro uso de agua que no sea para beber, cocinar o uso higiénico sanitario. “O incumprimento pode ser sancionado conforme co Artigo 4.1, f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases del Réxime Local”, advierten.