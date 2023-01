Las administraciones evitan asumir el arreglo de las goteras en Barouta

Vuelve un clásico entre administraciones con competencias en educación: la reparación de los colegios. Y, en este caso, se trata de un problema que viene de atrás en el CEIP de Barouta, traduciéndose en la filtración de agua que, desde el tejado, se materializa en forma de goteras sobre el aula de inglés desde hace diez días. Así, el Concello de Ames afirma que ya acometió los arreglos que le requirieron en su día, y que ahora es turno de la Xunta al tratarse de un daño estructural. Y desde el Ejecutivo autonómico apelan a una falta de mantenimiento... municipal.

Ambas posiciones, para más inri, son bien conocidas por los representantes de la Asociación de Nais e Pais desde hace por lo menos ocho años. Entonces, según aporta su presidenta Sonia Lamas, “xa había pingueiras que incluso chegaron ata a pista polideportiva”. La solución consensuada fue poner en marcha un convenio con los responsables de San Caetano, “no que a Xunta comprometíase a un cambio integral” en las infraestructuras dañadas, recuerda, al tiempo que desde la presidencia de la Corporación “acometerían as melloras de urxencia”, explican en la directiva de la ANPA.

Desde entonces, los requerimientos fueron remitidos periódicamente por los padres (aseguran que también por parte de la dirección del colegio). Y, paradójicamente, los progenitores aseguran tener constancia de que Ayuntamiento y Xunta son bien conocedores de la problemática “pero non chegaron a implementar unha solución” definitiva a todas las deficiencias.

Porque desde la Consellería de Educación son totalmente conscientes, según confirmaba a este diario, de que “os problemas que presenta o CEIP de Barouta débense á falta de mantemento municipal. Polo tanto, corresponde ao Concello de Ames realizar estas melloras”. Y en su respuesta hay más, al aludir a que “como sabes, a Xunta está a cumprir os seus compromisos con este Concello tanto coa construción dun novo colexio como coa ampliación” de Agro do Muíño.

Y, a su vez, el regidor de Ames, el socialista Blas García, dejaba claro vía internet que “cadaquén ten que asumir as súas responsabilidades, e o normal é que a consellería de Educación da Xunta de Galicia asuma as melloras e reparacións estruturais dos centros educativos, e neste caso concreto urxe xa desde fai tempo a substitución do tellado de CEIP o cal xa arranxamos nós (o Concello) inicialmente fai uns anos, e a consellería comprometeuse a mellorar a estrutura”.

APOYO. Igualmente, se muestra proclive a apoyar, desde el tripartito y a título particular, “todas as reivindicacións que se fagan de xeito coordinado e ordenado desde a comunidade educativa do CEIP de Barouta, porque o primordial son os nosos nenos e nenas e que poidan acceder a unha educación pública en condicións. Pero tamén é certo, que como xa dixen, cada administración debe de asumir e cumprir coas súas competencias e coas súas responsabilidades”.

Los padres, por su parte, siguen a la espera de que se acometan las mejoras, y tras concentrarse ante el colegio de Barouta, tienen previsto llevar sus quejas ante el consistorio y también realizar encuentros, al tiempo que recuerdan que tienen otros problemas también en el centro, como el desplazamiento de gradas exteriores. En el caso de las humedades, lamentan que hayan afectado a un aula “que emprega o alumnado de distintos niveis”, y también que tengan que continuar las clases con recipientes para recoger el agua de la lluvia.