... “Las bolsas de los perros serían gratis”

Residente en Bertamiráns, divorciada y con dos hijos, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo que haría es prestar atención a los muchos perros y animales de compañía que hay en Ames. Por ello, pondría en las farolas o en las papeleras bolsas gratuitas. Estamos gastando muchísimo plástico porque tenemos que usarlo para recoger las heces de los animales. Este ayuntamiento tiene un índice muy alto de ciudadanos con animales de compañía y considero que se podrían ofrecer gratis. En otras comunidades ya existe este sistema. Es muy práctico y se irían reponiendo.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Creo que la calidad de vida es buena, me refiero en cuanto a a peligrosidad o robos. Considero que es un pueblo seguro y que está bastante bien.

¿Y lo que peor lleva?

Pues yo tengo hijos adolescentes y antes de la cuarentena se había dicho que se pondría un bus búho, y al final no se ha hecho. Ahora que los chicos vuelven a salir y yo soy madre soltera, me toca ir a buscarlos a las cuatro de la madrugada y estar en el sofá esperándoles. Sería bueno retomar el bus búho, que ya tuvimos hace muchísimos años. Con poner dos horarios por las noches sería suficiente. De hecho he llegado a plantearme el mudarme a Santiago por este problema.