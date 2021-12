Las once estaciones de Valle-Inclán

El universo literario de Ramón María del Valle-Inclán se creó en once escenarios de su día a día en A Pobra do Caramiñal. Once estaciones con las que el historiador local Antonio González Millán diseñó para Galicia una ruta turística y cultural que nos permite conocer al padre del esperpento en su espacio vital. Un viaje por los escenarios en los que el padre del esperpento encontró la inspiración para ambientar sus obras y perfilar sus personajes.

COLO DE ARCA. La primera para es el lugar de Colo de Arca, en Santa Cruz de Lesón. Allí, un casal sito en las inmediaciones de la hermita de la Virgen del Monte, oratorio del siglo XVII, perteneció a los linajes Saco, Bolaño y Montenegro, antepasados hidalgos del autor por línea materna.

FONDA FERRO. La segunda es la antigua Fonda Ferro, ubicada en la calle Rafael Calleja. También conocido como Fonda de Vista Alegre, fue un famoso establecimiento de hostelería fundado en el año 1870 por Ramón Ferro Rosende. Allí se hospedó el escritor con su esposa, Josefina Blanco Tejerina, entre 1915 y 1916, con motivo del alquiler y posterior rehabilitación del Casal de A Mercé.

CASAL De A MERCÉ. Esta última vivienda, el Casal de A Mercé, sita en Santo Isidoro de Posmarcos, es la tercera estación de la ruta. Tiene sus orígenes en una hermita. Después de alquilar y de rehabilitar la casa y la finca, en 1916, allí vivió la familia Valle-Inclán Blanco de 1917 a 1921.

En esa época tiene pretensiones hidalgas e intenta establecer una explotación campesina interesada en la rentabilidad del vino y del ganado.

Será el período de mayor fecundidad creativa del escritor, con libros cumbre de su producción literaria, como por ejemplo La pipa de kif, El pasajero, Divinas palabras, Los cuernos de don Friolera, Cara de plata, las primeras Luces de bomehia... Allí nacen sus hijos Carlos Luís Baltasar (1917), futuro Marqués de Bradomín, y María de la Encarnación Beatriz Baltasara (1919), Mariquiña, sepultada en el cementerio de Santo Isidro de Posmarcos.

VILLA EUGENIA. En Villa Eugenia, en la calle San Roque, se propone la cuarta parada. Desencantada con la realidad del mundo campesino vivido en el Casal de A Mercé, la familia fija su domicilio entre los años 1921 y 1925 en esta residencia urbana, propiedad de la aristócrata Eugenia Gasset Neyra y Antonio Abal Hermo, científico y director del Gran Hospital de Santiago de Compostela.

Será el período de libros excepcionales como La rosa de papel, La cabeza del Bautista, Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, Tirano banderas, las definitivas Luces de bohemia... En esa casa nacen Jacobo Baltasar Clemente (1922), el futuro pintor Jaime, y Ana María Baltasara (1924).

SANTA MARÍA A ANTIGA. En el ábside y en la fachada principal de la iglesia de Santa María A Antiga do Caramiñal, la quinta de las estaciones, pueden verse heráldicas de Bolaño, Amarante y Camarasa, los mayorazgos y damas del antiguo señorío del Caramiñal, linajes empleados en las ficciones literarias de Valle-Inclán para poner nombre a algunos de sus personajes.

SANTIAGO DO DEÁN. En el núcleo histórico de O Castelo se sitúa la sexta localización: la iglesia de Santiago do Deán (epicentro de la tradición nazarena), que conserva una notable colección de retablos barrocos y neoclásicos, de los siglos XVIII y XIX.

Este templo supo del patronazgo de algunos antepasados del escritor por línea materna, como los Saco y Bolaño, que fueron hidalgos del antiguo pazo de Colo de Arca y por eso patrones en la capilla de la Transfiguración.

FARMACIA TATO. En la calle Principal se encuentra la farmacia fundada en 1903 por Santiago Tato Castelo, amigo de Valle-Inclán. En su trastienda tenían lugar tertulias en las que participaba junto a Andrés Díaz de Rábago, Victoriano García Martí, Francisco Camba, Federico García Sanchiz, Zunzunegui, Luis de Galinsoga, Vivanco, Penagos o Castelao. Es la farmacia más antigua en activo de la comarca del Barbanza y se encuentra entre las decanas de toda Galicia.

CASA GRANDE DE AGUIAR. Otra construcción vinculada al autor es la Casa Grande de Aguiar, un pazo neoclásico contruido hacia 1800 a partir de la torre vigía del siglo XVI que asoma sobre los tejados. Comparte su privilegiado emplazamiento con el inmediato Pazo do Couto, de 1700. Los dos dominan señorialmente el núcleo histórico de O Castelo surgido ante el desaparecido embarcadero recordado en Romance de lobos.

CASA DE GARCÍA MARTÍ. En el Paseo del Arenal se encuentra la casa natal del escritor Victoriano García Martí, intelectual admirado, ensayista, escritor, jurista, sociólogo, miembro de la Real Academia Española (RAE), correspondiente de la Real Academia Gallega e Hijo Predilecto de A Pobra.

Galleguista y republicano, escribió la obra De la Felicidad. Eternas inquietudes, prologada por Valle-Inclán.

MIRADOR DE A CUROTA. Y, en el mirador de A Curota, a 368 metros de altitud, preside un mirador un busto de Valle-Inclán (que solía realizar excursiones hasta allí). Es obra de Benito Prieto Coussent y de sus alumnos de la escuela de cantería de Tui, de 1936. En ese lugar recibió el ilustre escritor en 1919 un multitudinario homenaje popular.

TORRE XUNQUEIRAS. Otro punto de esta ruta literaria es la Torre de Xunqueiras, declarada Monumento Nacional de Carácter Histórico-Artistico en 1981. Fue una fortaleza medieval, reedificada después de la Gran Guerra Irmandiña en el siglo XV.

Fue solar de los Xunqueiras, linaje de gran importancia en Galicia. Se incorporó a los Bolaño del marquesado de Parga, al condado de Amarante y al marquesado de Camarasa, que son títulos empleados por Valle-Inclán entre sus personajes.

En el año 1898 el pazo y sus tierras fueron vendidos a Rafael Gasset Artime, político nacional, fundador del periódico El Imparcial, en cuyas páginas Valle-Inclán adelantaría relatos fundamentales, como por ejemplo Sonata de otoño o La media noche.