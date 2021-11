Lavado de cara a estradas provinciais

que en galicia chove sobre mollado e un tópico ben admitido, e que as súas estradas, sobre todo as secundarias, necesitan dunha inversión constante en mantemento precisamente polas inclemenzas do tempo, e otra verdade de perogrullo. Obras low cost, malas sinalizacións, buratos, falta de beiravías ou de desbroces, calzadas estreitas... estes son algúns dos problemas cos que os condutores ten que lidiar a cotío nunha meirande parte das vías que siguen a presentar un alto íncide de siniestralidade. Por elo non é de estrañar que todos os anos organismos como a Deputación activen plans de mellora destes viais moito máis transitados, a diario, que as autoestradas, e algo moi necesario para frear a sangria de sinistros.