Leña al mono por el aluvión de escombreras en A Maía

La concejalía de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente de Ames no da crédito: en los últimos tres meses se detectó un evidente incremento en el número de escombreras incontroladas encontradas en pistas forestales con sofás, aceite motor, sillas o botes. Y el que avisa no es traidor: estas barrabasadas conllevan sanciones económicas que, dependiendo de la gravedad de la burrada, pueden oscilar entre los 900 y los 9.000 euros. Y, una vez más, se apela a la colaboración vecinal para tratar de detectar a las personas que realizan este tipo de actos incívicos.

En esta ocasión, gracias a la colaboración de la citada concejalía y de la Policía Local de Ames se acusó a una empresa a la que culpa de haber realizado en las últimas semanas cuatro vertidos de basura, dos en Biduído y otros dos en A Ameixenda. Desde que se encontraron estos vertederos se realizó un trabajo de seguimiento e investigación hasta que se dio con la firma presunta infractora. A partir de ese momento, se tramitó la correspondiente sanción y, para evitar tales conductas, se está realizando un exhaustivo control a empresas y particulares.

En las imágenes que ilustran este artículo se pueden ver algunas de las escombreras detectadas, por orden, en la Ruta da Auga; la que conforman los restos de un taller de automoción; otro vertido en Agrela y, por último, un cuarto basurero a pie de unos contenedores.

El edil de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens, indica que “no último trimestre houbo un incremento dos vertedoiros incontrolados en pistas forestais de fácil acceso. Unha vez máis hai que incidir na importancia de coidar o medio ambiente e fago un chamamento ao sentido común e ao civismo da veciñanza. Tamén apelo á colaboración veciñal para que se dea aviso á Policía Local, chamando ao teléfono 619 76 75 75, se alguén ve que se está tirando lixo no monte”.

Además, recuerda que “cando se realizan obras é importante facer un control das empresas que se contratan para a xestión dos residuos, para saber que ditos residuos acaban no lugar correcto e non nunha pista forestal. Na medida do posible hai que controlar que os residuos se depositan nun centro autorizado de tratamento de residuos. Ademais, hai que ter especial coidado coas empresas que se contratan, xa que se deu algún caso no que despois ditas empresas deixan diversos documentos tirados (albaráns, extractos bancarios, recibos da luz, etc.) dos veciños que contrataron os seus servizos de recollida de escombro. Este tipo de documentación require sempre dunha especial protección”.

Ames cuenta con punto limpio y teléfonos, 981 19 12 40 y 639 10 76 38, para recoger voluminosos.