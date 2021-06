Leoncio Feijóo desvela os inicios artísticos da diva da Belle Époque

O auditorio do Museo da Historia de Valga acolleu onte a presentación do libro Carolina Otero. Primeras actuaciones documentadas, un estudo sobre os inicios artísticos da gran diva da Belle Époque, a Bella Otero. Un libro realizado polo pontevedrés Leoncio Feijóo Lamas, que onte contou co apoio do alcalde, José María Bello Maneiro, e do concelleiro de Cultura, Pedro Calvo.

A publicación abarca o período comprendido entre os anos 1887 e 1890, unha época bastante descoñecida da traxectoria de Carolina Otero. A base documental é a prensa da época, en concreto máis de 20 rotativos franceses que o autor consultou a través do arquivo dixital da Biblioteca Nacional de Francia, e tamén prensa española, especialmente xornais barceloneses.

Segundo explicaron na presentación, a primeira noticia que Leoncio Feijóo localizou sobre a Bella Otero provén de Francia e data de 1887: “Morena como ningunha, pel escura de oriental, pestañas e cellas que ensombrecen o rostro, e naturalmente o sorriso, que é raro, revela perlas. Esta moza estranxeira é sevillana, aos encantos da súa persoa une os talentos do seu país; baila as seguidillas e manexa as tarrañolas como ningunha española o fixo ata agora. A señorita Carolina Otero non ten nin vinte anos. Escoitarémola e verémola pronto, e será unha forte atracción parisina”, auguraba aquela reseña da época.

Desta primeira aparición en prensa, o autor extrae unha primeira conclusión, ata agora inédita, sobre a traxectoria artística da Bella Otero: “triunfou antes en Marsella que en Barcelona e isto rompe coa liña narrada polos biógrafos da diva da Belle Époque”, sinalou ó respecto.

O libro continúa o seu relato cronolóxico coa estancia da Bella Otero en Barcelona en dúas etapas: entre maio e agosto de 1889 e no inverno de 1890. Da primeira época son as primeiras críticas artísticas escritas sobre a bailarina, así como a súa primeira aparición nunha portada exclusiva dun medio impreso ou o primeiro retrato da súa vida artística, que se publica na portado do semanario catalán La Tomasa en xullo de 1989 e que Leoncio Feijóo utilizou para ilustrar a portada da súa publicación.

Finalmente, o estudo abarca as primeiras na cidade de París, en torno ao ano 1890, e péchase o traballo coa marcha de Carolina Otero a Nova Iorque, de onde regresaría a Europa en abril de 1891 xa convertida nunha estrela de fama mundial.

Outro dos asuntos máis destacables, a xuízo do citado autor, sobre o contido da publicación e os datos novidosos que aporta á biografía da Bella Otero é a súa importante relación co xénero da zarzuela, cando ata o de agora era máis recoñecida a súa vinculación co flamenco.

PERFIL MENOS FRÍVOLO. Feijóo Lamas agarda que este libro axude “a coñecer mellor á Bella Otero” como artista e a “rebaixar o perfil un tanto frívolo que acostuman a ofrecer os biógrafos”. A obra está á venda en librerías de Pontevedra e tamén pode adquirirse contactando co autor a través do enderezo electrónico leonciofeijoo@hotmail.com.

No seu turno de intervención, o alcalde deulle a noraboa polo traballo de documentación realizado, que permitiu sacar á luz “información da que non tiñamos coñecemento sobre o personaxe máis importante do concello de Valga”, dixo.

José María Bello Maneiro lembrou, ademais, que o autor é unha persoa moi vencellada a Valga e que foi gañador ata en tres ocasións da segunda modalidade do premio literario Xesús Ferro Couselo.

