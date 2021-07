Los concellos redujeron un 16 % la deuda bancaria el año pasado

“A débeda no concello de Boiro progresa adecuadamente. Si ben esta vén arrastrada dende fai xa máis de dez anos, onde chegou a ter cifras do 120% do presuposto municipal, o concello cumpre coas súas obrigas e actualmente o último orzamento presentado avanzaba unha débeda prevista a 31/12/2021 do 30.09%. Este descenso no nivel de débeda será un modelo a seguir polo actual goberno ata chegar a ser un concello totalmente saneado”, asegura el alcalde, el socialista José Ramón Romero.

El regidor boirense explica que “a día de hoxe , co tipo de interese que teñen os préstamos contratados, non é unha necesidade nin unha prioridade acabar coa débeda da entidade local, aínda que para nós, como goberno, sería toda unha satisfacción poder facelo, e traballaremos para intentar acadalo. De feito, co remanente acadado na xestión do ano 2020 poderíamos ser quen de facelo hoxe mesmo, de pór o marcador da débeda a cero”.

De cualquier forma insiste en que para el gobierno lo prioritario “é poder cumprir coas necesidades que nos trasladan os veciños”. En ese sentido recuerda que presentaron un plan de obras en el último pleno, presupuestado en más de 2 millones, y que incluía prestar ayudas directas y promocionar el comercio local y que fue rechazado por PP, Ciudadanos e ICBoiro.