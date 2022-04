Los primeros pimientos de Herbón ya se dejan querer

Los primeros pimientos de Herbón, los auténticos y genuinos, ya han empezado a asomar y a dejarse querer, aunque su comercialización, como establece el Consello Regulador de la Denominación de Origen, no empezará hasta el 1 de mayo y se prolongará hasta el 31 de octubre.

Pero los primeros ejemplares de este demandado fruto ya han asomado en las manos de José Manuel Ferro, de Pementos Carmucha, un cultivador adherido a la D.O. y que trata con mimo un producto de calidad a la hora de ofrecérselo a sus clientes.

“El año pasado fue una campaña atípica, con poco pimiento, lo que hizo que los precios se mantuvieran; pero este año no sé cómo irá. Todo depende de la climatología, del calor y de que por las noches no haya mucha humedad para que broten”, señala. Ferro asegura que la situación de crisis no afectará a los precios: “seguirán como todos los años; saldrán a 6 euros la bolsa y después, dependiendo de si hay mucha cantidad, irán bajando de precio”, explica al respecto.

El productor insiste en que el precio viene dado por la calidad y los cuidados de un producto que tiene una gran competencia en el mercado. “Tenemos que competir con los que vienen de Murcía, Marruecos o Portugal, que los comercializan todo el año como pimientos de Padrón”, indica.

“El problema es que estos pimientos nos bajan los precios, ya que los producen todo el año, cuando nosotros sólo estamos 6 meses. Así es que, cuando nuestros primeros pimientos llegan al mercado, ya nos encontramos con que hay algunos que se venden a 1,5 euros el kilo”, detalla José Manuel Ferro, quien puede llegar a comercializar más de 20.000 bolsas si se da bien la temporada.

Su familia lleva toda la vida dedicada al pimiento de Herbón. Antes que él, su madre siguió ya los pasos de la matriarca, la abuela Carme Rivera, fundadora y una pementeira incansable que hoy tiene 105 años. “Con 90 años seguía contando los pimientos para llenar las bolsas”, recuerda. Los pimientos los cultivan en parcelas localizadas la mayor parte de ellas en la parroquia de Herbón. Tienen unos 8.000 m2 dedicados al cultivo del pimiento, de los cuales 2.800 m2 están ocupados con invernaderos.

Trabajan principalmente con la hostelería y en la venta directa en tienda y en la plaza. El 80 por ciento del producto lo comercializan en bolsas, pero también elaboran mermelada y pimentón.