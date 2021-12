‘Luarada’ reúne en Ribeira a arte de 17 creadores

Un total de dezasete artistas integrantes do colectivo Galeoska expoñen as súas obras no centro cultural Lustres Rivas de Ribeira a través da mostra colectiva Luarada, que ten como comisaria a Carmen Sampedro. A mostra foi inaugurada pola concelleira de Cultura e primeira tenente de alcalde, María Sampedro.

O grupo Galeoska naceu en 2017 e organiza dende os seus comezos todo tipo de iniciativas, como xornadas formativas e informativas sobre arte, feiras e mostras colectivas ou individuais, sempre ca igualdade e a cooperación como premisas.

En Luarada mestúranse distintos estilos artísticos. Os dezasete creadores multidisciplinares, pintores e escultores, posúen unha longa e exitosa traxectoria, exhibindo diferentes temáticas e estilos: dende o realismo ata o impresionismo, o expresionismo, a arte abstracta ao o surrealismo xeométrico, e conxúganse técnicas como óleos, acrílicos, acuarelas, collages, mixmedia, etc.

Os autores son: Anatadocamilo, Bugallo, Carmela Taboada, Carmen Sampedro, Chus Gómez, Isabel Soutullo, Josecho González, José Miranda, Lola Sanz, Manuel García, Marcos Soto, María José Puente, María R., Marisé Cada, Marga Santiago, Ollalla C. Buceta e Sergio Ribeiro.

No transcurso do acto inaugural da exposición, tres destes creadores (Marcos Soto, Manuel García e Chus Gómez) doáronlle cadansúa obra ó Concello ribeirense. Luarada pódese contemplar no centro cultural Lustres Rivas ata o vindeiro día 29 de xaneiro, de luns a venres, de 10.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00 horas, e os sábados de 11.00 a 14.00 horas. A entrada é gratuíta.

delegribeira@elcorreogallego.es