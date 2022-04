Luou sigue inundándose y no consta un plan humanización

No les ha hecho falta investigar mucho a los populares de Teo, porque acaban de corroborar, de boca del propio alcalde Rafael Sisto, que el plan para la humanización del núcleo de A Igrexa de Luou –que según la exsocia de gobierno y edil del PSOE Uxía Lemus se ejecutaría con un apoyo ya comprometido de la Diputación coruñesa–, en realidad “nunca existiu, e esa idea non chegou contar en ningún momento co apoio do organismo provincial”, subrayaban.

El portavoz del PP teense, José Manuel Guerra, afirma estar “atónito ante a mentira flagrante da ex edil de Urbanismo socialista”. “Agora xa temos constatado”, añade, “que Uxía Lemus mantivo enganados durante os últimos dous anos a todos os grupos políticos da Corporación e, o que é máis grave, a todos os veciños de Teo”.

A juicio del popular, “esa falacia é especialmente insultante” para los habitantes de Luou, ya que “o núcleo da Igrexa concentra a principal actividade social da parroquia e, polo tanto, xera un grande movemento peonil, mentres a estrada provincial rexistra un intenso, as veces, veloz, tráfico na zona”.

“Foi esa a razón pola que o PP propuxo en 2020”, recuerda Guerra “un plan de revitalización e humanización, demandado tamén pola veciñanza, que mellorara a seguridade viaria e evitara ademais as constantes inundacións que se producen en comercios e vivendas, ocasionadas por unha mala execución por parte do Concello”.

Entre las medidas que reclamaban los populares constaban el calmado del tráfico del vial provincial mediante la instalación de señalización vertical y horizontal, pasos de cebra y aceras; la rebaja de altura de la carretera –elevada debido a los continuos asfaltados–, para evitar las inundaciones; el disimulo de los colectores; la reducción del cableado o el enterramiento del centro de transformación.

Por último, Guerra se muestra “francamente preocupado”, ya que “estamos descubrindo que, cada un dos proxectos ou compromisos da señora Lemus no que afondamos, resulta ser un auténtico fake”. “Outro do que non hai nin rastro”, acaba, “é o da rede para a carga eléctrica dos vehículos no concello”.