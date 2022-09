Máis de dez mil nenos e mozos formáronse en campamentos este verán

Os campamentos da Xunta de Galicia rematan este mércores cunha participación de récord, ao superarse as dez mil oitocentas prazas en actividades de verán como campamentos, campos de voluntariado e os minicampamentos Coñece Galicia en establecementos turísticos.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou este martes o campo de voluntariado. Alí, xaz, que se está a celebrar en Ponteceso e que tamén se enmarca dentro da campaña de verán deste ano. Nel participan mozos e mozas de entre dezaoito e trinta anos que están a realizar actividades de coidado ambiental e cultural.

Este campo de voluntariado tivo como obxectivos fomentar as investigacións e a sinalización de elementos etnográficos da aldea do Couto, a colaboración en actividades do programa cultural Encrucilladas, da Fundación Eduardo Pondal, e a recopilación de elementos orais entre outras actividades. Ademais, os participantes tamén asistiron a obradoiros de instrumentos musicais, desfrutaron de rutas pola Costa da Morte, e visitaron a fervenza do Ézaro e o castelo de Vimianzo. Xogos e veladas complementaron as actividades, ao tempo que colaboraron na organización e gozaron das actividades do Festiletras.

Non foi o único campamento que se desenvolveu en Ponteceso este verán, xa que o municipio acolleu outros dous, segundo indicou o alcalde, Lois García.

Nenas e nenos procedentes de tres provincias galegas viaxaron a Ponteceso atraídos pola robótica e o programa cultural que se desenvolveu no Campamento Infantil e Xuvenil Isidro Parga Pondal. Durante a súa estancia aprenderon as claves da robótica, iniciáronse na programación, na domótica e no Scratch, e mesmo construíron un podómetro.

Xeoloxía, bioloxía, enxeñería, electrónica e robótica deixáronlles tamén tempo para realizar visitas polo patrimonio local, e desfrutar de xogos no municipio pontecesán.

Outro grupo de nenos e nenas participaron nun campamento de creación artística no que aprenderon a desenvolver capacidades creativas relacionadas co ámbito artístico, como música, cine, literatura e pintura. Tamén se desenvolveu na aldea do Couto baixo a dirección de Rafael Quintia Pereira.

O rexedor pontecesán agradece á Consellería de Política social “a posibilidade de desenvolver estes proxectos” no seu municipio.

Na comarca de Bergantiños, o Concello da Laracha acolleu tamén este verán un campo de voluntariado no que se está poñendo en valor o castro de Montesclaros. Doce mozos e mozas de entre 18 e 30 anos, procedentes de diferentes países e distintas localidades de Galicia e España, participan en traballos arqueolóxicos de delimitación e limpeza do xacemento e a súa contorna.

Unha iniciativa que permite aos participante descubrir diferentes tipos de culturas, costumes e modos de vida, xa que se achegan á cultura castrexa e a forma de vida celtíbera destacando o seu compoñente social. Ademais, os participantes están realizando actividades complementarias de aventura, talleres medio ambientais e de debuxo arqueolóxico, xogos deportivos, sendeirismo e visitas culturais pola zona.