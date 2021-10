Máis financiamento para o novo servizo municipal de emerxencias de Noia

Noia. A posta en funcionamento este ano do servizo municipal de emerxencias de Noia para atender as incidencias tanto na localidade noiesa como en Porto do Son e Lousame contribúe a reducir os tempos de resposta na zona e a mellorar a cobertura cunha intervención máis áxil e eficiente.

Segundo manifestaron desde o Goberno galego, a posta en marcha deste servizo permitiu mellorar a cobertura das incidencias nos citados municipios, xa que ata o de agora o concello noiés estaba cuberto polo GES de Brión. Ademais, dá cobertura a Porto do Son, que non se atopaba no ámbito de ningún grupo, e liberouse a atención do GES brionés, que abarca unha poboación atendida por encima da media.

Así mesmo, outro dos beneficiarios da creación deste servizo é o concello de Outes, xa que pode ser mobilizado cando sexan o medio máis próximo á emerxencia ou para calquera outro municipio no caso de activación dun plan autonómico de Protección Civil.

Lembrar que a creación deste grupo aprobouse este ano na Comisión de Seguimento dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES), que integran a Xunta, as deputacións provinciais e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), xunto con outros cinco GES na Comunidade galega: 2 en Ourense, con sedes na Veiga e Maceda, e 3 na provincia de Pontevedra, con bases en A Lama, A Cañiza e Mos/Redondela, este último cunha subsede en cada un dos dous municipios.

Con esta nova proposta, a Xunta reafirma o seu compromiso para colaborar no mantemento dos GES. Neste sentido, resaltar que o Executivo autonómico destinou nos últimos anos 7 millóns de euros en material cedido aos concellos sede destes grupos, como é o caso de Noia.