Malpica suple la contaminación de la traída con agua embotellada

“Recibín a comunicación da Consellería Sanidade na que se informaba que nas últimas analíticas realizadas na rede de auga municipal detectáronse valores de trihalometanos (THM) máis altos do recomendable. Por iso, veño de emitir un bando para informar aos veciños e veciñas de Malpica que agora mesmo a auga non é apta para o consumo”. Este es el testimonio del alcalde, Eduardo Parga, ante la contaminación de la traída por el descenso del nivel del río y el consiguiente arrastre de materia orgánica que ha obligado a establecer restricciones.

De esta forma, deja claro que el agua del grifo no se puede ingerir ni emplearse para cocinar, “pero si pode ser usada para hixiene persoal e outros usos”, matizaba Parga lamentando la medida, pero calificándola de “totalmente necesaria”.

Al parecer, el nivel de los ríos está tan bajo, según aportaba el propio mandatario, que arrastra demasiada materia orgánica. Y al clorarse, forma unos compuestos denominado trihalometanos. Por lo de pronto, desde la administración local dejan claro que “xa estamos traballando, xunto aos técnicos autonómicos, para resolver esta situación, que vén dada pola seca que están a sufrir as fontes de captación”. Y también que mientras no se solucione la incidencia, “desde o Concello dotaremos de auga embotellada aos locais de hostalería e ás vivendas particulares que o necesiten. A través das distintas canles de comunicación municipais iremos informando do procedemento para obtela”, explicaba.

PURGA. De igual manera, desde el Ayuntamiento ya han ordenado purgar las canalizaciones y repetir las pruebas, y también adelantaron que en las próximas horas se reunirán con técnicos de Augas de Galicia para analizar la situación. Malpica es un municipio de unos 5.300 vecinos, pero que en temporada estival aumenta significativamente el censo ante los visitantes y turistas.

No se trata, sin embargo, de un hecho aislado, y a finales de marzo de 2008 ya se decidía cortar la captación desde el río Vaa por la presencia de los temidos trihalometanos. Entonces se barajaba como principal hipótesis para la contaminación un vertido de purines y estiércol en el entorno de la captación del agua, si bien el escaso caudal que llevaba a causa de la sequía también influyó en la aparición de esos compuestos.

En septiembre de 2015 también se recomendaba que no se consumiera el agua del abastecimiento, que presentaba turbidez y mal olor. Esta eventualidad se achacó a un fallo en los filtros del depósito de A Pedra Queimada, por lo que los técnicos optaron por vaciarlo para luego limpiarlo. El día 16 de ese mismo mes se emitía el correspondiente bando garantizando la salubridad.

La repercusión de la noticia ha soliviantado a buena parte de la vecindad, que se queja de que se han producido baldeos y el agua de las duchas públicas no fue cortada. También hay quien ha reclamado analíticas más continuadas en el tiempo, ante el riesgo de que pueda ocurrir de nuevo y pasen horas o días sin emitir la lógica advertencia.

Los estudios epidemiológicos asocian determinadas exposiciones a THM con efectos sobre la salud como el cáncer de vejiga y también a posibles defectos de nacimiento en recién nacidos de madres expuestas. Sin embargo, los trihalometanos se evaporan fácilmente, y también se reducen mediante la utilización de ablandadores de agua, con exposición a rayos ultravioleta o sistemas de osmosis inversa.