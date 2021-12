Manny, el rianxeiro que da ritmo al resort más lujoso de EE.UU.

Manny Ferreirós, como le conocen en su entorno profesional, tiene una dilatada carrera como DJ y productor musical en EE.UU. Comenzó pinchando en la discoteca Karma de Boston, donde era asiduo el entonces príncipe Felipe cuando cursaba sus estudios en la Universidad de Georgetown. Manny compone para cantantes y músicos, pero también para su propia discografía, cuyos últimos tres singles lanzó recientemente. Estos días pasa sus vacaciones en su tierra natal, la aldea rianxeira de Foxacos, en la parroquia de Araño. Allí empezó todo.

Aunque nació en París, se considera rianxeiro, pues con sólo 9 meses llegó con su familia a Araño. Su pasión por la música se fraguó en las verbenas rianxeiras y, cómo no, en las fiestas de la Guadalupe. Sus padres y su hermano Julio emigraron a EE.UU, y él se quedó en Rianxo, al cuidado de unos familiares, con su hermana Ana; cuando él cumplió doce años, en 1979, se trasladaron con sus progenitores a Boston.

“Mi padre siempre quiso ser músico, pero nació en 1935 y no había dinero. Siempre tuvo la ilusión de que yo me dedicase a la música y me compró un saxofón”, señala. Fue el inicio de su etapa de formación en ese ámbito, en la que se buscó un trabajo preparando sándwiches para ahorrar y comprarse una batería.

Hasta que un día vio trabajar por primera vez a un DJ en una fiesta juvenil. Fue entonces cuando decidió hacia dónde quería transitar profesionalmente en el mundo de la música. Actualmente, es director general de entretenimiento y espectáculos del mayor resort de lujo de EEUU, el emblemático Ocean Casino de Atlantic City (New Jersey), que alberga un hotel con 1.399 habitaciones, un casino (con más de 4.000 máquinas recreativas) y una discoteca, interior y exterior (HQ2) en la que pinchan los DJ’s más importantes del panorama internacional.

La torre del Ocean Casino Resort es la estructura más alta de Atlantic City y la cuarta más alta del estado de Nueva Jersey; es además la segunda torre de casino más alta de los Estados Unidos.

Un espectacular complejo que ha recibido a artistas como Beyoncé, Eagles, The Black Keys, Barry Manilow, Maroon 5, Nickelback, Poison o Def Leppard. Manny Ferreirós compartió escenario con referentes musicales como Tiesto, Paul Oakenfold, Armin Van Buuren, Paul Van Dyk, Danny Tenaglia y Erick Morillo, y su exitosa trayectoria como DJ residente en los dos mega clubs de Boston, Avalon y The Roxy, así como su trabajo de producción, le ayudaron a ganar reconocimiento internacional.

CREADOR DE TENDENCIAS. En el año 1995 fue seleccionado por la revista Billboard para unirse al Billboard Reporter, un grupo de élite de DJ’s que están considerados como creadores de tendencias.

“Quién sabe lo que depara el futuro, pero hay una cosa de la que estoy seguro: la música siempre ha sido y siempre será mi amante”, señala este rianxeiro que disfruta estos días de sus otras dos pasiones: su familia y su tierra de origen.