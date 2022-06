Marchas al estilo ‘santa compaña’ van a fomentar la seguridad vial

Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Ames, a través de la concejalía de Mobilidade, celebrará el 10 de junio el Día da Seguridade Viaria. En esta ocasión se desarrollará la iniciativa Rodeiro Branco, que consiste en hacer un recorrido en el que los participantes tendrán que ir vestidos de blanco y con una luz ( una linterna blanca en cabeza), utilizando un método de movilidad sostenible, sin combustible. Es importante destacar que aunque los participantes porten dicha luz, también deberán llevar casco, ya que es obligatorio.

Así, el 10 de junio, a las 22.00 horas, se hará una salida nocturna desde la capital municipal en bicicleta de 8 kilómetros. Será desde la praza do Concello, para continuar por la calle Alcalde Lorenzo hacia urbanización Agro do Muíño. Después se girará hacia izquierda por la calle Ribeira de Maguxe, circulando por la calle Revolteada hasta la rúa Tras do Muíño. Posteriormente, se tomará la carretera provincial DP-0205 hacia Bertamiráns, para girar hacia la derecha y enfilar la rúa Entrerríos hasta el vial de Lapido. Continuarán por la avenida da Maía hasta Camiño do Lodeiro, pasando por rúa do Comaro, Camiño Novo, avenida de Azcárraga y Travesía da Peregrina, para a continuación circular por la rúa Rueiro y la Travesía do Rueiro, regresando a la avenida da Maía. El recorrido finaliza a través de esta avenida y la calle Alcalde Lorenzo hasta llegar de nuevo a la praza do Concello.

Y para O Milladoiro, el 17 de junio, a las 22.00 horas, se hará un rodeiro corto de 1.730 metros. Este es un recorrido menos extenso, pensado fundamentalmente para que participen los más pequeños, que podrán acudir con algún medio de movilidad sostenible (bicicletas, monopatines, patinetes o patines). Si elchaval en concreto necesita de acompañante, podrá acudir con uno a pie siempre que vaya de blanco y con la luz en cabeza. La salida se hará desde el aparcamiento de Agriños y se circulará por las calles Palmeiras, Travesía do Porto, Cereixos, Agro da Madanela, Estivada de Castelao, Camelias, Cereixos, Agro da Madalena, Estivada de Castelao, Travesía da Madalena, rúa da Madalena, Travesía do Porto y se finaliza en el aparcamiento de la casa de la cultura de la mayor urbe maiana.

Para participar en estas actividades es necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la dirección mobilidade@concellodeames.gal. Los niños tendrán que estar acompañados por una persona adulta.

En el acto de presentación estuvieron el alcalde de Ames, Blas, García, la edil de Movilidad, Beatriz Martínez, y el oficial de la Policía Local de Ames, Maximino García. La concejal explicó que “no momento en que saímos á rúa todos e todas formamos parte da seguridade viaria, xa sexa como peón, ciclista, coche, usuarios de patinetes..., por iso é imprescindible que aprendamos a compartir espazo, cumprir as normas e respectarnos, tendo sempre en conta quen é o máis débil. A actividade que realizaremos serán os Rodeiros Brancos, a través da cal se pretende reivindicar os medios de mobilidade sostible. Consiste nun percorrido en que as persoas participantes irán vestidas de branco, aínda que sexa unha camiseta, cunha luz branca na cabeza e utilizando un método de mobilidade sostible”, reiteraba.

NORMAS. También intervino Maximino García, oficial de la Policía Local, dejando claro que “trátase de concienciar ao cidadán sobre as normas que existen en canto á seguridade viaria. Este tipo de iniciativas están funcionando moi ben. En actividades anteriores similares non houbo ningunha incidencia e agardamos que nesta ocasión suceda o mesmo. É importante que os participantes fagan caso das indicacións dos axentes da Policía Local e tamén dos membros da Agrupación de Protección Civil. É unha boa ocasión para pasar un momento en familia e fomentar a utilización de medios de mobilidade sostible”.

El acto fue cerrado por el alcalde de Ames, Blas García, quien puso en valor que “este tipo de actividades son importantes para dar a coñecer as normas de seguridade viaria. É importante que os nenos e nenas vaian aprendendo as normas de seguridade viaria e esta é unha forma divertida de facelo. Ademais, é importante apostar por unha mobilidade sostible e ecolóxica, pero sen dubida esta mobilidade sostible ten que ir acompañada dunha mobilidade segura. Este ano dáse a opción de participar nunha marcha ciclista en Bertamiráns ou nunha ruta máis curta no Milladoiro para empregar outro tipo de medios de mobilidade sostible como poden ser os patinetes, patíns ou monopatíns. Trátase dunha actividade que se pode facer en familia, polo que animamos a toda a veciñanza a inscribirse e participar”.

En 2021 también se puso en marcha una campaña sobre seguridad vial en la que unos cuarenta chavales siguieron al pie de la letra los consejos facilitados por la Curuxa Maruxa en el aparcamiento de la rúa Palmeiras de O Milladoiro, disfrutando de una jornada repleta de actividades infantiles para concienciar al respecto.