Martínez, la muradana que lo dejó todo para emprender

Muchos han sentido ese impulso y necesidad de salir de su zona de confort para emprender un proyecto y luchar por aquello que les motiva y que tantas veces han imaginado. Es el caso de Sofía Martínez (Muros, 1992), una joven muradana que abandonó sus estudios de grado en lengua y literatura inglesa para cambiar el rumbo de su vida apostando por aquello que le gustaba.

“Estiven tres anos pero iso non era para min e decidín cambiar”, comenta Sofía, quien indica que emprender “foi algo que sempre tiven na cabeza; eu quería ter a miña tenda e a miña marca. Comecei a estudar para poder levar a cabo esta idea, aínda que a vida vaiche levando por uns camiños e outros”.

Emprendió su ilusión “aprendendo a coser xunto a unha modista de Muros, amiga de miña nai”. Tras confirmar que esta era su pasión, continuó su formación en A Coruña, estudiando patronaje y moda.

Comenzó ejerciendo en la ciudad herculina pero, más tarde, volvería a su tierra para iniciar su propio proyecto, ese con el que tantas veces había soñado. Sin embargo, una oportunidad de trabajo como patronista en Barcelona hizo que quedara en stand by. “Logo por unhas cousas ou por outras non din arrancado ata este ano, que por fin o conseguín”, asegura la protagonista de estas líneas.

A mediados de mayo lanzó su marca slow fashion, Nécora, y su primera colección de ropa de baño y accesorios. “É unha alternativa ás grandes cadeas, é todo sostible: os pareos son cen por cen algodón orgánico e os bikinis están feitos con lycra de poliéster reciclado, ao igual que os botóns das camisas”, explicó la empresaria muradana.

Además, su apuesta por la sostenibilidad va más allá. El etiquetado de sus productos son plantables, dando un valor añadido a las prendas textiles que vende. “O primeiro que facemos cando compramos unha prenda é tirar a etiqueta. É algo que me dá pena, polo que tratei de que tivese un uso. Emprego etiquetas de papel que conteñen semillas dentro; se a deixas a remollo uns días sáenche brotes de cenorias ou margaridas... sacando unha planta”.

Destaca que todo está hecho en España, en Barcelona concretamente, “porque é onde vivo e onde me é máis fácil para xestionar todo”, aunque ya adelanta que su objetivo es poder trasladar el centro de operaciones a Muros “e poder fabricar os produtos aquí” en Galicia.

Su tierra natal es su mayor fuente de inspiración. “A casa de meus pais é a escasos pasos da praia, onde me criei xunto cos meus irmáns maiores. Basicamente a miña colección está inspirada nos recordos dos veráns da infancia, dos días a remollo, os xogos na area, as colchonetas, o bote do meu avó...”, señaló Martínez.

En cuanto al nombre elegido para su firma, Nécora, asegura que no se debe a que “sexa un elemento galego e da costa súper significativo”, sino al símbolo del cangrejo que representa su signo del zodíaco, cáncer. “Nacín en xullo e para min nacer no verán penso que é o que me inflúe en que me guste tanto o mar, a praia e esta estación”, dijo.

Sus diseños, apetecibles y alegres, pueden adquirirse a través de la página web necora-swimwear.com. Tras años de trabajo su fantasía se hizo realidad. Ahora la muradana sueña con dedicarse en exclusiva a su marca... pero todo se andará.