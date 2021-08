Más de cuatro toneladas al mes de basura tecnológica en O Milladoiro

El Ayuntamiento de Ames puso en marcha en los últimos años diversas campañas de concienciación, y el pasado 2020 las concejalías de Servizos Básicos y Transición Ecolóxica llevaron a buen puerto la titulada Non nos merecemos isto. Se trata de una iniciativa de sensibilización para insistir entre los vecinos sobre la importancia de depositar los voluminosos (muebles y enseres) en el punto limpio. Y se sumó a las otras propuestas, como Cada cousa no seu sitio! o ASÍ NON lévaos ao punto Limpo # CoidaAmes, organizadas en el anterior mandato.

Precisamente, hasta las instalaciones de la rúa das Hedras del área empresarial Novo Milladoiro pueden acercarse todos los vecinos de Ames para deshacerse de aquellos objetos y materiales que no van a los colectores convencionales de materiales orgánicos, inorgánicos, vidrio o también el de papel.

Este centro está abierto cerca de 40 horas semanales en jornada de mañana y tarde entre el lunes y el sábado, y quienes no puedan trasladar los objetos de gran tamaño pueden llamar a los números de teléfono 981 191 240 ó 639 107 638 para acordar una fecha y un lugar, con la finalidad de depositarlos junto al contenedor más próximo, de cara a que posteriormente se recojan.

En lo que atañe al futuro de estas infraestructuras para la gestión de residuos, hay que recordar que tanto el regidor de Ames como su homólogo de Brión expresaron hace unos meses su voluntad de poner en marcha un nuevo punto limpio que dé servicio a los brioneses, pero también a los vecinos de Bertamiráns, que hasta la fecha tienen que desplazarse hasta O Milladoiro, y otras zonas, como la de Tapia, que también necesitan este serrvicio.

En su día, allá por el año 2008, Brión planteó abrir un almacén de estas características en la zona de Rañalonga (Viceso), un proyecto que no fue a buen puerto. Asimismo, y a preguntas de este diario, aludían a los costes de mantenimiento para descartar construirlo en solitario.