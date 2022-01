Más de dos mil chavales reciben regalo gracias a Amigos de Galicia

Xa van alá trinta e cinco anos de accións solidarias polo ben desta terra ca Fundación Amigos de Galicia, unha entidade que cada vez está máis presente nos medios para divulgar o seu labor. E facendo un resumo rápido, pódense citar iniciativas vixentes como a que ocupa este espazo, pero tamén outras como Conetad@s, Tapóns solidarios, Material escolar, O futuro nas túas mans ou En resposta á covid, pequenos esbozos da actividade dunha entidade sen ánimo de lucro que semella estar facéndoo ben. E claro, chegados a este punto xurde unha dúbida... Non deberían ser as administracións as que cubrisen todos estes eidos de acción? Pois xa lla contesto eu: non o fan. A ver logo se alguén é quen de non lles botar unha man.