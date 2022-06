Masterclass nas aulas de Aguiño co artista Ayaso

O CEIP Heroínas de Sálvora de Aguiño (Ribeira) recibiu este mércores a visita do pintor e gravador Manuel Ayaso, quen participou cos escolares nunha interesante xornada artística no marco do proxecto Ruralité e organizada pola asociación cultural Francisco Lorenzo Mariño.

A actividade tivo lugar na biblioteca do centro, onde Ayaso pintou para cada un dos grupos (un de Infantil e dous de Primaria) un debuxo nunha táboa que previamente tiñan preparada os alumnos con cunchas, cortezas e madeiras decoradas. O artista debuxou unha nena; un ser mitolóxico con cabeza de paxaro e unha muller encima mariscando cun aparello; e un bispo, unha vella rezando e un autorretrato.

Ayaso tamén contou cousas da súa vida, respondeu ás preguntas dos alumnos (que xa se documentaran sobre a súa traxectoria e coñecían a súa biografía) e dedicou uns catálogos e libros sobre el que o Concello lle entregou á biblioteca.

Tras ser agasallado co cartaz do proxecto enmarcado, inaugurou unha das aulas que dende agora leva o seu nome, acompañado da profesora Sara Reiriz e de Unai González (directivo da citada asociación).

Cada espazo do colexio está dedicado a un persoeiro do eido literario, como Luz Pozo Garza, Rosalía de Castro, Castelao, Manuel Lustres Rivas ou Francisco Lorenzo Mariño.

O vindeiro mércores día 15, ás 11.00 horas no adro da igrexa de Aguiño, se o tempo o permite, realizarase un mural urbano cunha das obras feitas por Ayaso para o colexio. Trátase dun polbeiro faenando no Carreiro, en Aguiño. Ayaso pintará o trazo para despois ser coloreado polos alumnos do centro educativo.