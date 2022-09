Medio centenar de alojamientos y agencias aceptan bono turístico

ninguén con polgar opoñible pode criticar que se lle bote unha man ao sector turístico, sobre todo porque no 2020 apenas tivo ingresos e a facturación no 2021 tampouco foi pra botar foguetes. Ata aí témolo case todos claro. Agora ben, ao que xa non deberon de darlle tantas voltas é ao feito de que estes bonos están abertos a calquer galego, independentemente dos seus ingresos. É dicir, ao mellor a unha parella abafada pola crise non lle chegan os cartos para mercar unha destas tarxetas por moita rebaixa que inclúan. Pero, pola contra, Amancio Ortega podería facerse con ela... e todos pagarían exactamente o mesmo. Introducir o nivel de renda como factor corrector non é só unha medida que semella lóxica, senón que é de xustiza.