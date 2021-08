... “Mejoraría el precio de las tarifas del autobús”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

La primera cosa sería mejorar la línea de los autobuses, porque creo que la comunicación es bastante mala y, sobre todo, cara. Yo pondría tarifas especiales para los jóvenes y la gente jubilada, ya que pagar 1,55 ó 0,80 €, depende de si tienes la tarjeta o no, me parece muy caro para un trayecto de 4 kilómetros. Después, mejoraría el ocio en general y el ocio nocturno, para no tener que recurrir tanto a Santiago. Por último, incrementaría las zonas verdes; en general, en Milladoiro hay muy poquitas.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de residir en O Milladoiro es que tiene un poco de todo; es como una ciudad o, mejor dicho, una mini ciudad, que tiene un poco de todos los servicios básicos que los ciudadanos necesitamos en nuestro día a día. Eso es lo que más me gusta de vivir aquí.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en O Milladoiro es, volviendo a lo del principio, sobre todo que la comunicación es cara, y que desde que se cambiaron las empresas, el servicio empeoró de un modo considerable. Los buses ya no pasan a la hora que dicen los horarios y durante los fines de semana la frecuencia de los mismos es mala.