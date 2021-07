... “Mejoraría la seguridad por las noches”

Residente en Bertamiráns, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

A ver, sinceramente, yo creo que mejoraría la seguridad de las calles por la noche, ya que creo que todas las mujeres nos sentimos un poco inseguras al andar a determinadas horas solas y ver más presencia de policía ayudaría mucho. En segundo lugar mejoraría el transporte público, ya que para ir desde aquí a los sitios, si no tienes carné de conducir es muy complicado y, por último, reacondicionaría algunas zonas del paseo del río, ya que considero que es un entorno maravilloso para pasear pero hay tramos que no poseen una buena iluminación.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí en Bertamiráns son sin duda las zonas verdes. Puedes pasear al perro, puedes darte un paseo tranquilamente... me encanta, sin duda lo mejor.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de residir aquí y conectando con lo que dije al principio es la comunicación, el tema de los autobuses no está acondicionado para una ciudad como la que tenemos, con 9.000 habitantes. Además, ya no es solo el hecho de ir a Santiago, dado que a Milladoiro o a los municipios cercanos tampoco es nada fácil ir si no cuentas con un vehículo.