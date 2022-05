Mes y medio sin pulpo gallego en las mesas debido a la veda

El patrón mayor de Malpica, Pedro Pérez, asegura que éste “foi un ano moi bo, sobre todo polos prezos, tanto no polbo como tamén do peixe en xeral”. No obstante, alerta de que el sector se topa cada día con nuevas sorpresas en forma de cuotas. La última es un borrador de la Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio, que limita las capturas de abadejo a partir de 2023, “de xeito que no primeiro trimestre non se poderá pescar, e no segundo cada barco, dependendo da arte que use, só poderá traer para terra un máximo de 10 ou 15 quilos por semana, algo inviable”.